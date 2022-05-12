Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na eleştiri

Son dönemde siyasete katılacağı sinyalleri veren eski başbakan Tansu Çiller bu hedefinden şimdilik vazgeçmiş olsa da politika konuşmaya devam ediyor. Çiller son alarak verdiği röportajda Millet İttifakı'nı hedef aldı.





Cumhuriyet TV'de Sinem Nazlı Demir'e konuşan Çiller , Millet İttifakı'nda kimin cumhurbaşkanı olacağına dair 'ayak oyunları' oynandığını savunurken, altı partinin 'çoğunluğu yakalayamadığını' iddia etti.





Çiller şunları söyledi: "Altı tane değişik fikir, daha bir masanın etrafında oturup karar veremiyorlar, daha cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyorlar. Ve bir de HDP'nin ipine asılılar.





Cumhurbaşkanı'nın evet demesiyle de referanduma gidecekler ve parlamenter sistemi yüzde 60-62 çoğunlukla getirecekler. Yavrum, bu büyüklere masallar. Merkez sağı yeniden inşa etmek lazım, çünkü çimento burada.





'MERKEZ SOL DA YOK'





Bence şu anda sadece merkez sağ değil, merkez sol da yok. Şimdi, AKP'nin eksiklikleri var, Millet İttifakı'nın da eksiklikleri var. Cumhur İttifakı, bir merkez sağ oluşumu değil. Millet İttifakı'na baktığım zaman Türkiye'yi gerçekten tökezletecek bir oluşum görüyorum orada.





Altılılara bakalım, o altılı iskemleleri toplayalım. Orada ne görüyorsunuz? AKP'de aktif olarak icraat içinde olmuşlar, en tepelerine yükselmişler, bunları da onlardan bağımsız olarak göremezsiniz. Millet İttifakı, aynaya bakarsa Cumhur İttifakı'nın kalıntılarını görür."