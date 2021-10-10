Samanyolu Haber /Politika / Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın /10 Ekim 2021 14:06

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, hukuku ayaklar altına alan hakim ve savcılara önemli bir hatırlatma ve uyarıda bulundu.

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Yargı mensuplarının yetki ve sorumluluklarını kişilerden veya bir partiden değil, yasalardan aldığını hatırlatan Tantan, Yeniçağ TV’de katıldığı programda, “Bugün, devleti ele geçirmiş olan tükenmiş bir iktidar var ve iktidar bunun farkında fakat devletin gücünü kullanarak varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Halkımız burada çok dikkatli olması gerekiyor. Hukuk ve adalet zemininden sapmaması gerekiyor. Bu süreçte hukuka aykırı davrananlar işledikleri suçlardan yargılanacaklarını asla unutmasın. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü yetki ve sorumluluğu onlara yasalar veriyor.” ifadelerini kullandı.
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Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

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