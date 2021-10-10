Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Yargı mensuplarının yetki ve sorumluluklarını kişilerden veya bir partiden değil, yasalardan aldığını hatırlatan Tantan, Yeniçağ TV’de katıldığı programda, “Bugün, devleti ele geçirmiş olan tükenmiş bir iktidar var ve iktidar bunun farkında fakat devletin gücünü kullanarak varlığını sürdürmeye çalışıyor.







Halkımız burada çok dikkatli olması gerekiyor. Hukuk ve adalet zemininden sapmaması gerekiyor. Bu süreçte hukuka aykırı davrananlar işledikleri suçlardan yargılanacaklarını asla unutmasın. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü yetki ve sorumluluğu onlara yasalar veriyor.” ifadelerini kullandı.