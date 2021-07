Tanzanya’da kurban etleri 45 bin aileye ulaştı, Güney Afrika'da yağmalamalardan etkilenenlere kampanya

Tanzanya Time to Help yardım kuruluşu yetkilisi yaptığı açıklamada, bu yıl ki kurban organizesini şu sözlerle özetledi, “Bir velimizin ifadesiyle ‘harika bir kurban organizasyonu daha geride kaldı. Farklı ülkelerden gelenler Afrikalılarla beraber uyum içinde, arızasız çalıştılar. Sanki daha önce aynı mezbahanede uzun süre birlikte çalışmışlar’. Belediye başkanlığı yapmış bir velimiz kesime yardımcı oldu. Yaklaşık 100 misafirimiz onca uzak beldelerden kurbanı bizimle idrak etmeye geldi.”





Feza Okulları’nın 1999’dan beri 22 yıldır kurban organizasyonu düzenlediğini söyleyen yetkili, Ramazan Bayramı’ndan hemen sonra hazırlıklara başladığını, hummalı bir şekilde hisselerin toplandığını ve her yıl daha fazla Afrikalı veli ve dostların da kurban bağışladığını, geçen sene kesilen 967 büyük baş kurban sayısının, bu yıl 1100’ü geçtiğini ifade etti.





Bu yıl son 4 yılın en kalabalık bayram namazını kıldık diyen Time to Help yetkilisi “kurban ganizasyondan haberi olan gazeteciler, bakanlar, veliler, ileri gelen işadamları ya mesajla veya telefon açarak tebrik ettiler. Sahada çalışan arkadaşlar adına tebrikleri kabul etmiş olduk.” dedi.





Tanzanya’da 14 ana merkez ve irili ufaklı 16 farklı köy ve kasabalarda yapılan kesimlerin ardından kurban etleri, 6 büyük ve 300 kadar küçük noktalarda dağıtıldı.Yaklaşık 45.000 aile kurban etlerinden istifade etmiş oldu.





Tanzanya’da kurban dağıtımına katılan bir hayırsever duygularını şöyle aktardı, “Afrika’ya geldim. Afrika’ya doyamadım. Buradaki yetimhanedeki çocuklarına gözlerine bakıp duygulanmamak elde değil. Et dağıtırken insanların yüzlerindeki memnuniyetin canlı şahidi olmak... Bunu her sene görmem, yaşamam lazım, gelecek yıl arkadaşlarımı da getireceğim”





Bir diğer Hizmet gönüllüsü ise, “Ben Hamburg adına konuşuyorum. Buraya ilk defa geldim. Kesimde, paketlemede, dağıtımda bulunuyorsunuz. Çok duygulanıyor insan. İnsanların durumlarını görüyorsunuz. İşin çok ciddi olduğunun farkına varıyor insan. Üzülüyor haliyle. Almanya’ya gidince herkese buraya gelmesini, görmesini tavsiye edeceğim. Burası çok güzel. Buraya geldiğime çok sevindim,” dedi.





Amerika’dan gelen hayırsever ise şunları söyledi, “Benim Amerika’da iken hayalim Dubai’ye gitmekti. Nitekim gittim, gördüm. Yine gitmek istiyorum. Ama buraya gelince yeni bir favori kazandım. Çünkü insanların yaşayış tarzı bana şükretmeyi, elindekiyle yetinmeyi öğretti. Şu an dünyada elindekine şükretmesini bilmeyen, her zaman daha fazlasını isteyen çok insan var. Allah izin verirse bundan sonra yer yaz buraya gelmek isterim,”





Kazakistan’dan gelen hayırsever ise, “Geçen sene buraya Ağustos ayında gelmiştim. Buradaki Türk öğretmen abilerin çokluğu beni Kazakistan’daki eski yıllarıma götürdü. Memleketimden gerçi uzaktaydım ama ‘aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir,’ diye bir söz var. Bunun ne kadar doğru olduğuna şahit oldum...Hizmeti’in devam etmesi de, bitmesi de bizim elimizde,” sözleri ile duygularını ifade etti.





Time to Care’den, Güney Afrika’da yağmalamalardan etkilenenlere yardım





Güney Afrika merkezli Time to Care yardım derneği de her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban yardımlarına devam etti. Afrika’nın en büyük et firması Karan Beef’in merkezinde Time To Care, Nizamiye Foundation ve Türk okulları ortaklığında kesilen kurbanlar soğuk hava depolarında bekletildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. 3-kilogram paketler halinde hazırlanan kurban etleri Perşembe günü Johannesburg’un Daveyton’ın kasabasının Mokgobo mahallesindeki fakir halka dağıtıldı, bugün ise Thembisa bölgesinde iki farklı mahlalede dağıtımlar devam etti.





Time to Help yetkilisi, “İki gündür dağıtımlar devam etti. Gelecek hafta ise Finans Bakanı ile birlikte Gauteng eyaletinin farklı yerlerinde kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Güney Afrikalı yardımseverlerin dışında İngiltere Time to Help kurumu, ve Avustralya’da aktivetelerine devam eden Australian Relief Organisation’ın da katkıları ile bu yıl yardımlar daha fazla sayıda ihtiyaç sahiblerine ulaşıyor” dedi.





Yetkili sözlerine şöyle devam etti, “İhtiyac sahipleri kurban etlerinden duydukları mutlululuğu gönüllülerimize dua ederek gösterdiler. Time to Care olarak şu an KZN eyaletinde geen hafta meydana gelen karışıklıklar ve yağmalamalardan etkilenen halk için EMERGENCY FOOD RELEIF KZN isminde kampanyamızı yürütmekteyiz.”









Time to Care olarak Güney Afrika’da fakir halka bağışta bulunan tüm dostlarımıza bize güvendikleri ve destek verdikleri içim teşekkürlerimizi iletiyoruz diyen yetkili, Afrikalı halka yardımda bulunmak için derneğimize bağışta bulunmak ve gönüllü olmak isteyenler bizlere www.timetocare.org.za web adresimizden veya @timetocaresa Instagram adresimizden ulaşabilirler dedi.