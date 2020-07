Tanzanya’dan Kurban izlenimleri

Türkmen Terzi-Ali Akkız





Aslında başlık ‘Kurban Korona’ da olabilirdi. Bu sene korona virüsü her şeyi ama her şeyi etkiledi; ama gelen kurban sayısını etkilemedi. Çok şükür.







Her sene Avrupa’dan, Amerika’dan; 2016 senesine kadar da Türkiye’den onlarca grup gelirdi. Enerjimizin bir kısmını onlarla ilgilenmeye kullanırdık. Bu sene toplam 3 grup geldi: ikisi Almanya’dan, biri Azerbaycan’dan. Allah yokluklarını göstermesin, onlara çok alışmışız. Onların gelmesi kurban kesimini bayrama dönüştürüyormuş. Bunu bu sene iliklerimize kadar hissettik. Feza Boys’daki anfi bomboştu meselâ. Her sene yurdumuzda yüzlerce misafir ağırlardık. Bu sene yurt bom boştu. Şemsiye’deki okulun mescidi dopdulu olurdu; bu sene yarısı doluydu. O da korona dolayısıyla cemaat safa birer metre arayla durduğu içindi. Türk öğretmenler yerli personelin arasında kayboluyordu.









Her sene olduğu gibi bu sene de insanlar sabah erkenden gelip okulun ana kapısının önüne bir parça et için yığıldılar.

Önceleri kurbanı kafamızı kaşıyarak keserdik, bu sene önceki yılların getirdiği tecrübeyle kestik. Her şey sistematikti. Herkes kendi vazifesini bilince bize, gençlere ayak bağı olmamak düştü: misafirlerimizle, et dağıtım noktalarıyla uğraştık.





Her sene olduğu gibi bu sene de insanlar sabah erkenden gelip okulun ana kapısının önüne bir parça et için yığıldılar. İlk yıllarda böyle dağıtım yapıldığı için insanlar alışmış, her sene ellerinde tencere, böyle beklerler.













Okullar hedeflerinin yaklaşık %15ini velilerinden buldular.

Bu sene velilerimizi de bu kutlamaya ortak etmek istedik. Okullar seferber oldular. Hedefledikleri sayıya ulaşmak için herkes çevresine, aile akrabasına, yakın arkadaşlarına, velilerine, öğretmenlere müracaat etti. Okullar hedeflerinin yaklaşık %15ini velilerinden buldular. Bu iş olacak. Uzun vadede veliler de bu işe şahip çıkacak, belli.









Bu hediyenin takdimi gerçekten insan onuruna yakışacak şekildeydi.

Organizasyon Time to Help’in altında yapıldı. Broşürler hazırlandı, bannerlar kesim yapılacak merkezlere gönderildi. Temiz bir iş olsun diye et için poşet, dışına da özel çanta hazırlandı. Et, dağıtımın son noktasına vardığında adeta bir hediye paketi gibi görünüyordu. Bu hediyenin takdimi gerçekten insan onuruna yakışacak şekildeydi. Herkesin emeğine sağlık.









Çalışanlara göre tişörtler hazır edilmiş. Kesimcilere kırmızı, parçalayıcılara sarı, sair işleri görenler için yeşil tişörtler hazırlanmıştı. Çalışacaklar hep bir arada poz verip bir takım olduklarını gösterdiler.





Göz tırmalamasın diye her şeye dikkat edilmiş, bannerlar da unutulmamıştı. İlginç olan, biz büyük baş hayvan kesiyorduk ama bannerlarda tebessüm eden koyun resmi vardı. Tabi koyun kesilmeyeceğini bildiğinden gülerek poz vermiş.





Bütün kesimler kameralarla tespit edildi. Kayıt işini gençler üzerlerine aldılar.

Hanefiler bazı konularda aşırı titiz oldukları için kurbanın başında yüksek sesle kurban sahiplerinin isimlerinin okunup kayda geçmesine azami dikkat edildi. Bütün kesimler kameralarla tespit edildi. Kayıt işini gençler üzerlerine aldılar. Geçen seneden şerbetli oldukları için bir sıkıntı yaşanmadı.





Listelerde, çok kurban Peygamber Efendimiz (SAV) adına kesildi. Kağıtlarda kısaca Efendimiz diye kaydolduğu, ve de çok sayıda olduğu için yerlilerden biri, “Bu Efendimiz kimse epey kurban kestiriyor,” demiş. Tabora’da kesim yapan bir dostumuz, ‘Sahibinin adına’ yazılı kağıdı kastederek, isminin ‘Sahibinin’, soyisminin de ‘Adına’ olduğunu zannediyordu. Hiç izah etmedim.





Gelen misafirlere ikram için lokma tatlısı döktürdük, çay demlettik. Onlara özel çadırların altında tatlılarını yediler, çaylarını içtiler.





Dileyenler YouTube’dan bu gece TSİ 23.00’da canlı seyredebilecekler

Anfi boştu ama Tanzanya’nın şen bayram havasını yine yaşatalım diye teknolojinin nimetlerinen istifade edelim, uzakları yakın edelim diye Cuma akşamına bayramlaşma programı konuldu. Bayram namazı ve kahvaltıyla başlayan programımızı, kesim ve dağıtım, ilahilerle süsleyip kurbanlarını burada bizimle kestirenlere sürpriz olsun diye program hazırlandı. Dileyenler YouTube’dan bu gece TSİ 23.00’da canlı seyredebilecekler:









Bu gidişle, Tanzanya’da yaklaşık 23.000 aile etlerden istifade edecek.

Bu sene 750 büyükbaş hedeflenmisti. Bu yazıyı yazdığım, bayramın birinci günü öğle saatinde sayı 800ü geçmişti. Bu gidişle, Tanzanya’da yaklaşık 23.000 aile etlerden istifade edecek.





Şeytanın gemi azıya aldığı şu dönemde, bu iyiliği devam ettiren kahraman gariplere selam olsun.

Kimimiz içeride, kimimiz dışarıda; kimimiz şarkta, kimimiz garpta, ama hepimizin gurbette olduğu bir bayram daha idrak ediyoruz. Şeytanın gemi azıya aldığı şu dönemde, bu iyiliği devam ettiren kahraman gariplere selam olsun.





