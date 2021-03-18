Samanyolu Haber /Dünya / Tanzanya Devlet Başkanı hayatını kaybetti /18 Mart 2021 10:01

Tanzanya Devlet Başkanı hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli’nin 61 yaşında kalp rahatsızlığından hayatını kaybettiği açıklandı.

SHABER3.COM

Tanzanya Devlet Televizyonu’nda konuşan Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan,  “Cesur liderimizi kaybettik” dedi. Hassan, Magufuli’nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 Mart’tan bu yana Darüsselam’daki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ülkede, Magufuli için 14 günlük ulusal yas ilan edildi.

61 yaşındaki lider, Ekim 2020’de yapılan seçimleri kazanarak ikinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

KORONAVİRÜS AŞISINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Magufuli, “Aşılar iyi değildir. Öyle olsaydı beyaz adam HIV/AIDS için aşı getirebilirdi. Biz Tanzanyalılar kendilerimizi hiç içeri kapatmadık ve böyle bir şeyi yapmayı da beklemiyoruz. Tanrı, Tanzanyalıları korumaya devam edeceği için herhangi bir tecrit ilan etmeyi düşünmüyorum. Buhar soluma da dahil olmak üzere sağlık önlemleri almaya devam edeceğiz. Tanrı’ya dua ederken nefes alırsın, mısır ya da patates yetiştirirken dua edersin, böylece iyi beslenebilirsin ve korona vücuduna giremez. Sizi çok korkutacaklar, Tanzanyalı dostlarım, sağlam durmalısınız.” ifadelerini kullanmıştı.
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