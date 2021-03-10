Samanyolu Haber /Gündem / Tanzanya Devlet Başkanı'ndan iki haftadır haber alınamıyor /10 Mart 2021 18:39

Tanzanya Devlet Başkanı'ndan iki haftadır haber alınamıyor

Korona virüsüne karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren, katıldığı etkinliklerde maske takmayan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin Covid-19'a yakalandığı ve Kenya'da tedavi gördüğü iddia edildi.

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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli’den iki haftadır haber alınamadığı bildirildi. 

Tanzanya muhalefet lideri Tundu Lissu, kamuoyunun devlet başkanının iyi olup olmadığını merak ettiğini söyledi ve hükümeti Devlet Başkanı’nın nerede olduğunu açıklamaya çağırdı.

Tanzanya hükümeti ise medya kuruluşlarını Devlet Başkanı John Magufuli’nin sağlık durumu ile ilgili doğrulanmamış haberler yayınlamamaları konusunda uyardı.


Magufuli son olarak 24 Şubat'ta halk arasında görülmüş, 27 Şubat'ta düzenlenen Doğu Afrika Topluluğu toplantısına Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan katılmıştı.

'KENYA'DA COVID-19 TEDAVİSİ GÖRÜYOR'
Kenya’nın büyük gazetelerinden The Daily Nation, Magufuli'nin başkent Nairobi’de bir hastanede Covid-19 tedavisi gördüğünü yazdı ama bu haber başka kaynaklarca doğrulanmadı.

 


Magufuli Covid-19’un Tanzanya için bir sorun oluşturduğunu reddetmiş ve halktan salgına karşı dua etmelerini, içlerine buğu çekmelerini ve meyve yemelerini istemişti
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