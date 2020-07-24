Tanzanya eski Devlet Başkanı Mkapa hayatını kaybetti

Tanzanya’nın eski Devlet Başkanı Benjamin Mkapa’nın ölüm haberini, mevcut başkan John Magufuli doğruladı.

Magufuli, 81 yaşındaki Mkapa’nın Darüsselam’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Magufuli, Mkapa’nın ölüm sebebine ilişkin detay vermekten kaçındı.

1995-2005 yılları arasında görev yapan Mkapa için ülkede 7 günlük yas ilan edildi.





Başkanlık ofisinden yayınlanan açıklamada, “Magufuli, bu zor zamanlarda tüm vatandaşlardan sakin, sabırlı ve birlik içinde kalmalarını istiyor” denildi.