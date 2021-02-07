Samanyolu Haber /Dünya / Tanzanya'da gizemli hastalık: 15 kişi öldü /07 Şubat 2021 12:59

Tanzanya'da gizemli hastalık: 15 kişi öldü

Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

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Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.

Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.

Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.

Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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