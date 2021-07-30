Tanzanya'nın manevi dinamiklerinden Şeyh İsmail Muhammed hakka yürüdü

Şeyh İsmail kendisi için yaptırdığı villasını eğitim için ülkesine gelen Türk eğitimcilere kiralayarak ülke insanının eğitimine destek verdi. Türk müteşebbislerinin açtığı, seküler eğitim veren Feza Okullarını kuruluşunda destekleyecek, sonra da Erdoğan rejiminin baskılarına karşı korumak için büyük gayret gösterdi. Şazeli tarikatı mensubu olarak Hizmet hareketini de yakından takip eden, hizmetlere aktif katılıp çevresine de anlattı. Tanzanya ikinci Cumhurbaşkanı Ally Hassan Mwinyi'nin de yakın dostu olan Şeyh İsmail, Hocaefendi'yi de Amerika'da ziyaret etti ve ona hislerini ifade eden bir de şiir yazdı.







İsmail Muhammed, Feza Okulları'nın yanında hem dini hem de modern bilimler eğitimi veren Shamsiye Okulu'nun açılmasında da ön ayak oldu ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Tanzanya’daki Hizmet gönüllülerinin ifadesi ile Şeyh Muhammed, Feza Okullarının, ülkenin ilk cumhurbaşkanı Julius Nyeyere'nin üç maddede özetlediği, eğitim, fakirlikle mücadele ve sağlık alanlarında ülkeye katkıda bulunduğuna inandı ve bu okulları her zaman destekledi. Erdoğan'ın bizzat gelip kapatmaya veya Maarif'e devrine çalıştığı hengamede diplomasisini kullanarak engellemeye çalıştı ve sonunda muvaffak oldu. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seven Şeyh İsmail, kızını da bir Türk öğretmenle evlendirdi.





Her türlü hayır işlerinde hep önde bulunan, binlerce medrese talebesi yetiştirerek sosyal sorumluluk projelerine katkılarda bulunan Şeyh, kendisi gibi musikişinas onlarca talebe yetiştirdi.





29 temmuzda kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği cenaze merasimi akabinde naaşı Darüsselam'ın Msasani bölgesindeki Anwar Camiinin haziresindeki aile mezarlığına sevenlerinin gözyaşları, dua ve zikirleri eşliğinde defnedildi.





Cenaze töreninde bir taziye konuşma yapması için davet edilen Işık Vakfı başkanı İsmail Yılmaz şunları söyledi:





"Aleyküm Selam sevgili kardeşlerim, Ben Tanzanya'daki Feza Okulları ve Şemsiye Okulları başkanı İsmail Yılmaz, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte buradayım. Tüm personelimiz ve öğrencilerimiz adına, Merhum Şeyh İsmail'in ailesine en derin taziyelerimizi iletmek isteriz.





Biliyorum onlar bir baba kaybettiler ve biz hepimiz bir İslam âlimi kaybettik. Ama bizim için Şeyh İsmail her şeydi. Bugün zevkle hizmet ettiğimiz eğitim kurumlarının kurucusudur. Bilgiye olan tutkusu ve bilgiyi başkalarına aktarma tutkusu olağanüstüdür. Bugün çok başarılı olan okullar bu büyük şahsiyete çok şey borçludur. Seninle yas tutuyoruz, Tanzanya ile yas tutuyoruz. Yaptığı iyilikler, geride bırakılan bir miras olarak ışık saçtığı gibi, ahiret yolculuğunda da bir ışık olsun. İnna lillahi venne ileihi raciun... Ruhu şad olsun."





Şeyh Muhammed, yıllar önce Barış Manço’yu Tanzanya’da ağırlamış ve Tanzanya’nin ikinci Cumhurbaşkanı Ally Hassan Mwinyi ile Türkiye ziyaretinde bulunmuştu.







