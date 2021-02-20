Samanyolu Haber /Ekonomi / Tanzim satış kuyrukları geri dönüyor /20 Şubat 2021 11:28

Tanzim satış kuyrukları geri dönüyor

AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili devreye girdi. Yapılan son toplantılarda Erdoğan’ın, “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor” dediği öğrenildi.

Seçim bitti Tanzimler söküldü...

Hürriyet'ten Gizem Karakuş'un haberine göre, Erdoğan’ın ayrıca perakende yasası ile küçük esnaf korunurken, zincir marketler için de düzenleme yapılmasının hedeflendiği bilgisini verdiği öğrenildi. 

FAHİŞ ZAMLARIN SORUMLULUĞU YİNE MARKETLERE ATILDI!

Erdoğan’ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ederek, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi.

Erdoğan’ın çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını belirttiği öğrenildi. 

YENİ VARLIK KUYRUKLARI(!) GELİYOR

Geçtiğimiz yıllarda da başvurulan, devlet kontrollü indirimli sebze meyve uygulaması olan 'Tanzim Satış' yerel seçimler arefesinde başlamış, seçimlerin ardından da sona erdirilmişti. yüzlerce vatandaşın 2 kilo domates için saatlerce sıra beklediği kuyruklar, karne ile verilen ekek ve tüp kuyruklarını hatırlatmıştı.

Yokluk içindeki halkın saatlerce bekleştiği bu kuyruklar, Erdoğan tarafından da 'Varlık kuyrulları' olarak adlandırılmış, Sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

Yeni uygılamanın da bir 'seçim yatırımı' olup olmadığı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
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