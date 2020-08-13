Samanyolu Haber /Gündem / Tapu Müdürülüğü'ne operasyon /13 Ağustos 2020 10:37

Tapu Müdürülüğü'ne operasyon

Maddi menfaat temin etmek için müracaat işlemleri ve tapu işlemlerinin öne alındığı iddiası ile İstanbul Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde 3 memur gözaltına alındı.

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Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü'nde usulsüzlük yaptıkları iddiası ile 3'ü memur toplam 7 kişi Mali Şube polisinin operasyonuyla gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince salı günü yapılan çalışmalarda Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat temin etmek için yapılan müracaat işlemleri ve tapu işlemlerinin öne alındığı, bu işlemlerin tapu görevlileri tarafından takip edilerek ilgililerine bilgi verildiği, tapu çalışanlarının yapılacak işlemler ile ilgili işlem sahiplerini yönlendirerek süreci hızlandırdıkları, tapu kayıtları üzerinde usulsüz sorgu yapılarak bu bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşıldığı bilgisini edindi.

Ekipler aynı gün Zeytinburnu, Sarıyer, Sultangazi ve Güngören'de tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyonda 3'ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 kşi gözaltına alındı.
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