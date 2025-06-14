Tapuda düşük beyan alarmı! Alıcı ve satıcıya ağır cezalar yolda

Satışlarda beyan edilen bedellerin gerçeği yansıtmadığını tespit eden Bakanlık, yeni yazılım sistemleriyle şüpheli işlemleri tek tek tespit ediyor. Gerçek satış fiyatını düşük göstererek vergi ödemesinden kaçınan alıcı ve satıcılar, şimdi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya.



SON 5 YILIN SATIŞLARI MERCEK ALTINDA



Özellikle büyükşehirlerde tapuda belirtilen satış bedelleri ile gerçek piyasa fiyatları arasında dikkat çeken farklar ortaya çıktı. Bu farkların neden olduğu kamu gelir kaybını önlemek isteyen Bakanlık, geriye dönük beş yıllık tapu işlemlerini incelemeye aldı. Denetimler sonucunda tespit edilen eksik vergiler, faiziyle birlikte tahsil edilecek.



İFADEYE ÇAĞRILAR VE RESMİ TEBLİGATLAR BAŞLADI



Edinilen bilgilere göre, düşük beyanla işlem yapanlara resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Satışın tarafları ifadeye çağrılarak, tapuda beyan edilen rakamlarla bölgedeki piyasa ortalamaları kıyaslanıyor. Şüpheli işlemlerde cezai süreçler hızla ilerliyor.



TAPU HARCINDA EŞİTLİK



Mevzuata göre tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın alıcı ile satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak çoğu işlemde satış bedeli kasıtlı olarak düşük gösterilip vergi yükünden kaçılıyor. Bu tür usulsüzlüklerin hem vergi cezası hem de idari yaptırımlarla karşılanacağı bildirildi.



E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR



Vatandaşlar, geçmişte gerçekleştirdikleri taşınmaz işlemlerini e-Devlet üzerinden detaylı şekilde görüntüleyebiliyor. Bakanlık, ileride cezai işlemle karşılaşmamak adına, tapu işlemlerinde mutlaka gerçek satış bedelinin beyan edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.



DÜRÜST BEYAN ŞART



Hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulduğu bu süreçte, gayrimenkul alım satımlarında dürüst davranmanın önemi bir kez daha gündeme geldi. Aksi halde vatandaşlar, yüksek para cezaları ve gecikme faizleriyle karşı karşıya kalabilir.

