Samanyolu Haber /Dünya / Taraflar anlaştı, ülkeden 6 yıl süren iç savaş sona erdi /20 Şubat 2020 22:47

Taraflar anlaştı, ülkeden 6 yıl süren iç savaş sona erdi

Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş ve siyasi çıkmazın son bulması için muhalefet ve isyancıların lideri Riek Machar, Devlet Başkanı Salva Kiir ile anlaşarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda el sıkıştıklarını açıkladı.

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Güney Sudan'da yıllardır süren iç savaş ve siyasi çıkmazın son bulması için muhalefet ve isyancıların lideri Riek Machar, Devlet Başkanı Salva Kiir ile anlaşarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda el sıkıştıklarını açıkladı.

Euronews'in haberine göre, geçen sene 2 defa ertelenen ve üçüncü defa görüşen tarafların anlaşmak için birbirlerine tanıdıkları sürenin bitmesine 2 gün kalmıştı.

Ülkedeki eyalet sayısı konusunda uzun süren anlaşmazlık sebebiyle hükümet güçleriyle isyancılar aylar süren bir çatışma sürecine girmiş, Eylül 2018'de taraflar arasında barış anlaşması imzalanmıştı.

Riek Machar yaptığı açıklamada kendilerinden emin olduklarını ve Eylül 2018'de yapılan barış anlaşmasında yer alan hükümlerde yaşanılan fikir ayrılığının çözüleceğine inandığını söyledi.

Devlet Başkanı Salva Kiir ise yeni hükümetin cumartesi günü kurulacağının sinyalini verdi. Kiir, muhalif Riek Machar'ı başkan yardımcısı olarak atayacağını belirterek, Machar ve diğer muhaliflerin güvenliğinin kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi.

6 milyon kişi açlık kriziyle mücadele ediyor
2011 yılında bağımsızlığını ilan ederek Sudan’dan ayrılan Güney Sudan'ın ilk Anayasa'sına göre ülkede 10 eyalet bulunuyordu. Eyalet sayısı sınırları belirlediği için her iki taraf için de önemi büyüktü.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ülkede beş yıl süren iç savaş nedeniyle 400 bine yakın kişi hayatını kaybederken, iki milyonu aşkın kişi de başka ülkelere göç etti. Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkenin yarısı açlık kriziyle mücadele ediyor.
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