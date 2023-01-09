Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF’nin de ana paydaşı olduğu 'WinterLeague Convention hosted by Antalyaspor' (WL Convention)’a katıldı. Mehmet Büyükekşi, dünya futbolunun önde gelen isimlerini bir araya getiren, 50’den fazla spor profesyoneli konuşmacının, üç ana forum başlığı altında, bilgi, deneyim ve güncel konuları 500’den fazla katılımcı ile paylaştığı WL Convention 2023’ün açılışında bir konuşma yaptı.





BÜYÜKEKŞİ'DEN İNCİLER





TFF Başkanı, ulusal ve uluslararası spor profesyonellerini bir araya getirerek büyük bir sinerji yaratan etkinliğin ana paydaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Dünyanın en popüler spor dalı şüphesiz ki futbol. Ve futbolu günümüzde, sadece bir spor olarak tanımlamak yeterli değil. Milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile futbol, endüstriyel bir iş koluna dönüştü. Bu sayede futbolun, hem ülke ekonomisine hem de şehirlerin ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlara ulaştı.” dedi.





TÜİK İŞBİRLİĞİ





Ülkelerin artık turizm hedeflerini belirlerken futbol turizmine büyük bir ağırlık vermeye başladığını kaydeden Büyükekşi, “Bir futbol karşılaşmasını izlemek için yurt dışından ve yurt içinden gelen taraftarlar, basın mensupları; sadece ulaşım ve konaklama harcamaları yapmıyor. Aynı zamanda alışveriş yapıyor. Müzelerimizi, tarihi ve turistik yerlerimizi ziyaret ediyor. Türk mutfağının lezzetini tadıyor. İnsanımızın misafirperverliğini görüyor. Bu sayede futbol, ülkemizin tanıtımına da büyük katkılar sağlıyor. Ancak, biz bu verileri tam olarak göremiyoruz. Ülkemizde TÜİK; turizm verilerini spor, eğitim ve kültür başlığında açıklıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var: Ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Ölçmek için elimizde resmi bir veri yok. Kamp için, eğitim için Türkiye’ye gelen takımların Yaptıkları harcamaları görmek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde TÜİK ile görüşerek spor ve futbol verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceğiz. Elde edeceğimiz verilerle bu alanda yol haritamızı oluşturacağız.” şeklinde konuştu.







