Samanyolu Haber /Spor / Taraftarlar bıçakla birbirine saldırdı: 2 yaralı, 50 gözaltı! /04 Ocak 2025 19:24

Taraftarlar bıçakla birbirine saldırdı: 2 yaralı, 50 gözaltı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Göztepe maçına giden taraftarlar arasında çıkan kavgada, Galatasaray taraftarları A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Polis kavga sonrası 50 taraftarı gözaltına alırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Süper Lig'in 18'inci haftasında bu akşam İstanbul'da karşılaşacak olan Galatasaray ile Göztepe maçına, otobüslerle giden taraftarlar, Umurbey Kavşağı'ndaki markette karşılaştı. Taraftarlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Yaşanan arbedede, Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, taraftarları ayırırken, yaralılar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası, İzmir'den yola çıkan ve içinde Göztepe taraftarının bulunduğu otobüs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerinin 50 şüpheli arasında bıçaklama olayı ve kavgaya karışanların kimliğini araştırdığı belirtildi. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın da olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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