Samanyolu Haber /Gündem / Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğu kalktı /12 Ocak 2022 21:27

Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğu kalktı

Bilim Kurulu haftalık değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını, PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını bildirdi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık değerlendirme için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan kurulun gündeminde illerdeki vaka sayıları ve hastaneye yatış oranları vardı.

Toplantının ardından Bakan Koca YouTube hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını, PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını bildirdi.

Bakan Koca "Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık dört kat birden artı. Hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında da artış yaşandı" dedi.

Vaka sayılarının bir önceki aya göre 4 kat birden arttığını söyleyen Koca, "Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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