Samanyolu Haber /Gündem / Tarhan Erdem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti /08 Haziran 2022 21:29

Tarhan Erdem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayaını kaybettiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem’in cenazenin İstanbul’a nakledileceği ve İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

Konda Araştırma'dan yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucusu, hayat ustamız Sayın Tarhan Erdem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni ile ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız. Başımız sağ olsun..." denildi.
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