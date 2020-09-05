Tarhana için şaşırtan uyarı!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek, “Kan şekerini çok hızlı yükseltip, hızlı düşüren buğday ununun tarhanada kullanılması sağlık açısından risk oluşturmaktadır. Fazla kilolu kişiler, diyabet hastaları, gastriti ve hipoglisemisi olanlar tüketmemeli.” dedi.





Besin değeri yüksek olarak bilinen ve hasta olanların şifa bulmak için özellikle kış aylarında en fazla tercih ettiği tarhana çorbasına dair Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek tarhananın ana maddesinin buğday unu olduğuna dikkati çekti.





ESKİ TARHANA UNU İLE BUGÜNKÜ UN ARASINDA FARK VAR





Gençyürek, “Tarhananın ana maddesi buğday unu, yoğurt, domates ve çeşitli baharatlardan oluşuyor. İçilmemesi gerektiğinin temelinde de aslında buğday unu yatmaktadır. Tarhanada eskiden kullanılan un ile günümüzde kullanılan buğday unu arasında çok büyük farklar var. Diyabet, obezite gibi çeşitli hastalıkların artmasında basit karbonhidrat haline dönüştürülmüş, kan şekerini çok hızlı yükseltip, hızlı düşüren buğday ununun, tarhanada kullanılması sağlık açısından risk oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.





"GASTRİTİ VE DİYABETİ OLANLAR TÜKETMEMELİ"





Gençyürek tarhananın geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak elde edilen bir ürün olduğunu dile getirdi.





Gençyürek, “Güneşte kurutulma sırasında da kullanılan sebze ve baharatlar itibariyle besin değeri kayıplarına uğramaktadır. Buğday ununun yoğunluğu glikoz seviyesinde dengesizlikler meydana getirebilir. Hipoglisemisi olan kişiler için de bir risk faktörüdür. Kan şekerinin hızlı yükselmesiyle birlikte aynı zamanda hızlı düşüşler de söz konusudur. Bu yüzden hipoglisemisi olan, fazla kilosu olan ve diyabet hastaları için tehlikeli olabilir. Tarhana çorbasını gastriti olan kişilere de önermiyoruz çünkü içerisinde asidik olan domates ve çeşitli baharatları bulunduruyor.” dedi.





"RÜŞEYM EKLEYEREK TÜKETİN"





Gizem Gençyürek , “Tarhana kış çorbası olarak bilinir, fakat yazın yapılıp kışın tüketilen bir üründür. Hem sebzenin bol olması sebebiyle hem de güneşte kurutma yöntemi kullanıldığından yazın muhafaza edilip, kışın tüketilir. Tarhananın yapım safhasında beyaz un yerine tam buğday unu kullanılabilir." diye konuştu.





"Hemen hemen herkesin evinde tarhana bulunmaktadır. Evimizdeki tarhanaların içine de rüşeym ekleyerek besin değerini artırabiliriz." diyen Gençyürek, "Rüşeymi de pişirme aşamasında değil, tarhanamızı yaptıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar ekleyerek yapmalıyız. Böylece hem lif açısından zengin hem de içerdiği vitamin ve mineral açısından değerlerini artırabiliriz.” dedi.





T24'ün haberine göre hastalığa ve kişiye göre içilmesi gereken çorbaların değişebileceğini belirten Gençyürek şu tavsiyede bulundu: “Genel olarak et suyu çorba, tavuk suyu çorba, mercimek çorbası, yoğurtlu çorbalar tüketebiliriz. Buğday çorbası ise sağlıklı bireyler tüketebilir, diyabeti ve fazla kiloları olanlar ise pirinçli bir yayla çorbası tüketmemeli.”