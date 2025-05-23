Tarih belli oldu! DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek

PKK'nın kararı sonrası DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmiş, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti turuna başladı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik 'silah bırakma' ve 'kendini feshetme' çağrısının ardından örgüt kongresini topladı. Örgütün silah bırakma ve fesih kararını açıklamasıyla 'terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir döneme girildi.Siyasi parti temaslarını sürdüren DEM Parti'nin MHP'yi ne zaman ziyaret edeceği belli oldu. Bu kapsamda DEM Parti heyeti, 27 Mayıs salı günü saat 11.30'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret edecek. Görüşme TBMM'de gerçekleştirilecek.DEM Parti ilk ziyareti 19 Mayıs'ta DEVA Partisi'ne, ardından ise Saadet Partisi'ne gerçekleştirmişti. Heyet, 20 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetim bugün de Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.