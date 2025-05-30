Samanyolu Haber /Gündem / Tarih belli oldu: Taraflar Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul'da bir araya geliyor /30 Mayıs 2025 13:54

Tarih belli oldu: Taraflar Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul'da bir araya geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Peskov ‘Rus müzakere heyeti İstanbul'a yola çıkıyor, müzakerelerin 2. turu için Pazartesi sabahı hazır olacaklar’ dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır süren savaşın sona ermesi için başlatılan barış müzakerelerinde yeni ‘barış masasının’ nerede kurulacağına ilişkin tartışmalar sürerken hem Rusya hem de Ukrayna’dan açıklamalar peş peşe gelmişti.

İSTANBUL İSTENMİŞTİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ‘Bir sonraki görüşme İstanbul’da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz’ derken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etmişti.

2 HAZİRAN'DA GELECEKLER
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre daha önce yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını söyleyen Kremli’nden flaş bir açıklama geldi. Kremlin Rus heyetinin 2 Haziran'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.

'BULUŞMAYI TEKLİF ETTİK'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullanmıştı: İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı.
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