Samanyolu Haber /Gündem / Tarih belli oldu: 'Yenidoğan Çetesi' hakim karşısına çıkacak! /28 Ekim 2024 19:13

Tarih belli oldu: 'Yenidoğan Çetesi' hakim karşısına çıkacak!

Yenidoğan Çetesi davası başlıyor. 47 sanıklı davanın ilk duruşması 18 Kasım'da görülecek. Sanıklar, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve yardım etme, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik ve ihmal suretiyle ölüme sebep olmak" suçlamalarıyla yargılanacak.

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Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Bebeklerin ölümüne neden olan çete üyeleri 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini yasal mevzuata aykırı olarak işleterek, gerçeğe aykırı tedavi evrakı ve raporlar tanzim etmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nu dolandırdıkları ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olan hasta bebeklerin bakımsızlık ve ihmal suretiyle ölümlerine sebep oldukları belirlenen Yenidoğan Çetesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca fezleke ve soruşturma dosyası incelendi. 22'si tutuklu toplam 47 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmek, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sahtecilik, ihmal suretiyle ölüme sebep olmak" ve diğer suçlardan 16 Ekim'de Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldı.

Mahkeme heyetince değerlendirilen iddianame kabul edildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken ilk duruşma 18 Kasım'da görülecek.

10 BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, ölen 10 bebeğin maktul, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

ÖRGÜT LİDERİ: FIRAT SARI

Doktor şüpheli Fırat Sarı’nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor şüpheli İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede 47 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile 11 kez uygulanmak üzere 582 yıl 9’ar aya varan hapis cezaları talep ediliyor.
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