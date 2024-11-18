Tarih ve saat verilmeyecek, basın alınmayacak: Kalın'ın CHP ziyaretine gizlilik kalkanı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP heyetine bu hafta yapacağı ziyaretin tarih ve saatinin açıklanmayacağı belirtildi.





MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AKP MYK toplantısına katılarak sunum yaptığı ortaya çıkmıştı.





Söz konusu gelişmelerin basına yansımasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirmişti.





ÖZEL, KALIN’A SUNUM TALEBİNİ İLETMİŞTİ

CHP lideri Özel, MİT Başkanı Kalın’a bir yazı göndererek kendisinin CHP’ye de sunum yapmasını beklediklerini iletmişti.





ZİYARET GİZLİ OLACAK

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hafta CHP Genel Merkezi’ne gelecek olan Kalın’ın ziyaretinin tarih ve saati paylaşılmayacak, basın davet edilmeyecek. Görüşmede CHP Lideri Özel’in yanı sıra MYK üyeleri de yer alacak. MİT Başkanı Kalın’ın bir sunum yapması ve CHP’lilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.