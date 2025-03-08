Samanyolu Haber /Dünya / Tarih verildi: Almanya'da havalimanı çalışanları greve gidiyor /08 Mart 2025 12:26

Tarih verildi: Almanya'da havalimanı çalışanları greve gidiyor

Almanya'nın büyük havalimanlarında 10 Mart'ta 24 saatlik uyarı grevi yapılacak. Devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle geçen hafta başta Münih olmak üzere ülkenin çeşitli havalimanlarında yapılan uyarı grevleri uçuş iptalleri ve aksaklıklara neden olmuştu.

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Almanya'da büyük havalimanlarında kamu ve yer hizmetleri çalışanları, ücret zammı taleplerinin karşılanmamasının ardından 10 Mart'ta bir günlük uyarı grevine gidecek.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) tarafından yapılan açıklamada, kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik ikinci tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle Frankfurt Havalimanı dahil 11 Alman havalimanında çalışan işçilerin 10 Mart'ta 24 saatlik greve gidecekleri belirtildi.

Açıklamada, ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ile en yoğun ikinci havalimanı Münih'in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanları için tam gün grev çağrısı yapıldığı aktarıldı.

ÜCRET İYİLEŞTİRMESİ TALEBİ

Ver.di, söz konusu grev girişimiyle çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor.

Sendika, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik artış isterken ayda en az 350 avroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin de sendikanın talepleri arasında yer alıyor.

Belediyeler ve federal hükümetin de dahil olduğu işverenler ise artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını düşünüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, işverenlerin kamu sektörü çalışanları için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde henüz herhangi bir teklifte bulunmadıklarını belirterek, "Meşru taleplerimizi karşılamaya istekli olmadıkları için bu uyarı grevini yapmak zorunda hissediyoruz. Havalimanlarındaki çalışanlar hava trafiğinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için çok önemli işler yapmakta ve tüm yolcuların güvenliği için büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Onlar da adil bir ücret ve daha iyi çalışma koşullarını hak ediyor" ifadelerini kullandı.

UÇUŞ İPTALLERİ YAŞANMIŞTI

Bu arada, devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle geçen hafta başta Münih olmak üzere ülkenin çeşitli havalimanlarında yapılan uyarı grevleri uçuş iptalleri ve aksaklıklara neden olmuştu.

Frankfurt Havalimanı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu uyarı grevinin uçuş operasyonlarında büyük aksamalara yol açmasının beklendiği belirtilerek, yolcuların uçuş bilgilerinin durumunu hava yolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
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