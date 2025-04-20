Tarih verildi: İsrail, İran'a saldırı hazırlığında

İsrail'in, ABD'nin askeri destek vermeyi reddetmesine rağmen İran'ın nükleer tesislerine yönelik "sınırlı bir saldırı" planladığı iddia edildi.





Reuters’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tel Aviv yönetimi, Washington’un diplomasi vurgusuna rağmen önümüzdeki aylarda harekete geçebilir.





Reuters’ın aktardığına göre İsrailli yetkililer, daha önce gündeme gelen kapsamlı bir bombardıman kampanyası yerine, ABD’nin desteğini asgari düzeyde gerektirecek daha dar kapsamlı bir operasyon seçeneğini değerlendiriyor.





İsrailli yetkililere göre, Tel Aviv'in, Washington’a ilettiği saldırı senaryolarının bazıları "bahar sonu veya yaz başında" uygulanmak üzere planlandı.





TAHRAN'DAN “HAZIRIZ” MESAJI

İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “İsrail’in nükleer tesislerimize yönelik büyük çaplı bir saldırı planladığına dair güvenilir istihbarat aldık” dedi.





Tahran yönetimi daha önce bu tür saldırılara karşı sert misillemede bulunacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.





Bu gelişmeler, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun Roma’da tamamlandığı ve teknik düzeydeki görüşmelerin 26 Nisan’da Umman’da devam edeceği bir döneme denk geliyor.





New York Times’ın Çarşamba günü yayımladığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in "kapsamlı bir saldırı" önerisini reddettiği ve diplomatik sürecin sürdürülmesini tercih ettiği belirtilmişti.





İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Roma'daki ABD-İran nükleer görüşmelerinin “yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini” söyledi. ABD'li bir yetkili, CBS News'e yaptığı açıklamada tarafların “çok iyi ilerleme kaydettiğini” söyledi.