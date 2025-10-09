Samanyolu Haber /Dünya / Tarihi anlar... Ateşkes yürürlükte...Gazze'de kan ve gözyaşı bitti /09 Ekim 2025 12:21

Tarihi anlar... Ateşkes yürürlükte...Gazze'de kan ve gözyaşı bitti

Mısır basını, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Gazze ateşkesi resmen başladı! İsrail son dakikaya kadar bombaladı

İsrail ve Hamas arasında, Gazze’de devam eden soykırım için varılan ateşkes anlaşması resmen yürürlüğe girdi. Anlaşmanın başlamasıyla birlikte iki taraf için 72 saatlik rehine takası süresi başladı. Bu kapsamda Gazze Şeridi'nin çoğunun kontrolü Hamas'ın elinde olacak. Öte yandan İsrail basını güvenlik kabinesi onaylayana kadar ateşkesin başlamayacağını iddia etti.

İsrail ve Hamas arasında yapılan Gazze için ateşkes anlaşması, müzakerelerin de yürütüldüğü Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde resmen imzalandı. İmzaların atılmasının ardından anlaşma bugün 12.00'den itibaren derhal yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Anlaşmanın imzalanmasının ardından ateşkes başladı. İsrail, ateşkesin imzalanmasının son dakikalarına kadar Gazze'yi bombalamayı sürdürdü.
GAZZE ŞERİDİ'NİN BÜYÜK KISMININ KONTROLÜ HAMAS'A GEÇECEK

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi imzaların atıldığını ve ateşkesin yürürlüğe girdiğini 12.03'te duyurdu. Ateşkese ilişkin detaylar şu ifadelerle açıklandı:

    "Gazze ateşkes yürürlüğe girdi, bu kapsamda Hamas hafta sonu itibarıyla Gazze Şeridi'nin çoğunu kontrol altına alacak

    Gazze'den ilk çekilme, geçtiğimiz ay İsrail tarafından başlatılan operasyon kapsamında Gazze Şehri'nde görev yapan tümenlerin lojistik güçlerini kapsıyor.

    İsrail ordusu, Gazze'deki savaş dışı güçlerini azaltıyor ve gün boyunca ve hafta sonu boyunca savaş güçleri de kademeli olarak Gazze Şeridi'nden çekilecek.

    Önümüzdeki haftadan itibaren binlerce yedek asker terhis edilecek. Bu hafta sonu itibarıyla Hamas, Gazze'nin çoğu bölgesinin kontrolünü yeniden ele geçirecek."

İSRAİLLİ YETKİLİ: HÜKÜMET ONAYIYLA BAŞLAYACAK

Ateşkes için imzaların atılmasının ardından İsrail basını tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bir kaynağa dayandırılan habere göre İsrail Güvenlik Kabinesi anlaşmayı onaylamadan ateşkesin yürürlüğe girmeyeceği iddia edildi.

KRİTİK 72 SAAT

Ateşkesin başlamasıyla birlikte iki taraf arasındaki rehine takaslarının yürütülmesi için 72 saatlik bir süreç başladı.

İSRAİL KABİNESİ ONAY İÇİN TOPLANACAK

Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi de TSİ 17.00’da Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını onaylamak için toplanacak.

İSRAİL SON ATEŞKESİ BOZMUŞTU

Daha önce yapılan anlaşmada İsrail ateşkesi tek taraflı bozarak soykırım saldırılarını devam ettirmiş ve ateşkesi bozduğu gece 400 Filistinliyi öldürmüştü.

NE OLMUŞTU

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde, Hamas ve İsrail, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuna dolaylı görüşmelere başlamıştı. Görüşmelere başlanmasından kısa süre sonra ABD Başkanı Trump anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma 9 Ekim Perşembe günü resmen imzalandı. İsrail güvenlik kabinesi de anlaşmayı onaylamak için toplanacak.
