Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında tarım dışı istihdam artışı 559 bin oldu. Nisan ayına kıyasla iyileşmeye işaret eden bu veri aynı zamanda çok sayıda şirketin yeterli sayıda çalışan bulmakta zorlandığının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.





Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı tarım dışı istihdam verileri merakla bekleniyordu. Reuters’ın anketine katılan ekonomistler Mayıs ayında 650 bin istihdam öngörüsünde bulunmuştu.





Resmi verilere göre Mayıs ayında 559 bin olarak gerçekleşen bu artış beklentinin bir miktar altında kaldı. Aşılamayla birlikte daha fazla kişinin işgücüne yeniden katılmasıyla yaşanan artış ekonomide toparlanmanın sürdüğü yönünde de güven verdi.





Biden: “Veriler tarihi ilerlemenin işareti”





ABD Başkanı Joe Biden açıklanan verileri ekonomide tarihi ilerlemenin bir işareti olarak değerlendirdi.





Twitter’dan açıklama yapan Biden, “Bugün açıklanan istihdam raporu Amerikalı aileler ve Amerikan ekonomisi için tarihi bir ilerleme gösteriyor. Amerika yeniden ilerliyor” diye yazdı.





“Ekonomide doğru yoldayız”





ABD Başkanı Joe Biden istihdam verilerini Delaware’de yaptığı konuşmada da değerlendirdi. İşsizlik oranının pandeminin başlamasından bu yana ilk kez yüzde 6’nın altına düştüğünü söyledi.





Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin ABD ekonomisinde iyileşmeye işaret ettiğini ve rakamların yönetimin ekonomi stratejisinin işe yaradığını gösterdiğini belirtti. Bu tarihi bir ilerleme. Bu başarı bir rastlantı değil diye konuştu.





Başkan Biden, çocuk bakımında yaşanan sorunların pandeminin ardından işe dönüşleri etkilediğini söyleyerek, Amerikan Kurtarma Planı kapsamında 39 milyar dolarlık kaynağın çocuk bakımı yardımı olarak ayrıldığını hatırlattı.





“Amerika nihayet yeniden ilerliyor. Doğru yoldayız. Ben iyimserim” diyen ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki günlerde tedarik zincirinde yaşanan sorunların giderilmesi için de adım atacaklarını söyledi.





Dünyanın en büyük ekonomisini tek bir düğmeye basarak yeniden başlatamazsınız diyen Başkan Joe Biden, süreçte bazı iniş-çıkışların yaşanabileceğini belirtti.





“Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz”





Verilerin açıklanmasının ardından CNBC kanalına konuşan ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh da olumlu olarak nitelediği rakamları, ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomik planının işe yaradığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.





“Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz” diyen Marty Walsh, ABD’li yetkililerin enflasyonu da yakından izlediğini, enflasyondaki artışın geçici olduğu görüşünde olduklarını belirtti.





Hangi sektörlerde istihdam artışı yaşandı?





İstihdamda geçen ayki artışın önemli bir kısmı otel, restoran ve barlarda yaşandı. Perakende sektörü ise üst üste iki ay istihdam kaybı yaşadı.





Konut piyasasında hareketlilik olmasına rağmen, inşaat sektörü 20 bin istihdam kaybetti. Bu rakamın tedarikte yaşanan sıkıntılar ve inşaat malzemelerinde maliyet artışını yansıttığı belirtiliyor.





İşsizlik oranı ise yüzde 5,8’e düştü. Bu oran Nisan ayında yüzde 6,1’di.





İşe dönüşü hangi faktörler etkiliyor?





Kamu sağlığında yaşanan iyileşme ve dev teşvik paketleri ekonomiye destek veriyor.





Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, Amerikan nüfusunun yarısından fazlası Corona virüsüne karşı tamamen aşılanmış durumda. Bu da yetkililerin işyerlerine yönelik virüsle bağlantılı kısıtlamaları kaldırmasına imkan tanıdı.





Ancak ekonominin yeniden açılması tedarik zincirini de zorluyor. Çocuk bakımı, cömert işsizlik yardımı ve Corona virüsü konusunda hala süren endişeler sebebiyle yaşanan çalışan sıkıntısı işe alımları sınırlıyor. Şu anda rekor sayıda, 8,1 milyon iş imkanı bulunuyor.





Çoğu kadın milyonlarca çalışan, okulların büyük bölümü hala tam zamanlı yüz yüze eğitime geçmediği için evde kalmaya devam ediyor. Aşı imkanı olmasına rağmen, toplumun bazı kesimleri aşılanma konusunda isteksiz.





İş piyasası uzmanlarına göre bu durum bazı kişilerin işe dönme konusundaki cesaretini kırıyor.





25 eyalet işsizlik yardımlarını durduruyor





Hükümetin fonladığı işsizlik yardımı da işe alımları sınırlıyor. Cumhuriyetçi valilerin yönetiminde olan 25 eyalette işsizlik yardımı 12 Haziran’dan itibaren işsizlik yardımlarını ve federal hükümetin fonladığı diğer işsizlik programlarını durduruyor.





Bu eyaletler işgücünün yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. İşsizlik yardımının süresi ülke genelinde Eylül ayı başında sona erecek. Daha fazla sayıda kişinin aşılanması ve sonbaharda okulların tamamen açılmasıyla birlikte Eylül ayına kadar çalışan sıkıntısının giderilmesi bekleniyor.





Büyük şirketler çalışanları çekmek için ücretleri artırdı





ABD’de Amazon, Walmart, Costco ve Chipotle gibi zincir şirketler işe alımları hızlandırmak ve çalışanları çekmek amacıyla ücretleri artırdı.





Özellikle imalat sektöründe bazı şirketlerin, çalışanlarına haftalık hatta günlük ödeme yapma taktiklerini denediği belirtiliyor.





İnsan kaynakları uzmanları, insanların seçeneklerinin olduğunu ve bu nedenle şirketlerin hızlı bir şekilde işe alım yapması, hızlı nakit imkanı tanıması ve çalışma koşullarında esneklik sağlaması gerektiğini belirtiyor.