Tarihi buluşmada ikinci gün!

Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumu'nun açılış konuşmalarını Dr. Ergün Çapan, Abdullah Aymaz, Naci Tosun ve Cemal Türk’ün yaptı. Sempozyumda 22 makalenin sunulması planlanıyor. New York saatiyle sabah 10:00’da başlayıp akşam 5:00’de tamamlanacak (Berlin saatiyle 16:00-23:00) olan sempozyumun tamamı Hizmetten.com ve Respect Türkçe YouTube kanallarında yayınlanıyor.





Sempozyum’un koordinatörlüğünü yapan Dr. Ergün Çapan, “Başkaları Hocamızı hiç taşımadığı vasıflarla hatırlatmaya çalışıyor; biz ise onun tanıdığımız, istifade ettiğimiz alim ve mürşid vasıflarıyla hatırlanmasını istiyoruz. Bu bizim insanlığa bir hüsn-ü şehadet vazifemiz aynı zamanda” sözleriyle Hocaefendi’yi seven, ilmine varis olmak isteyen herkesi, ama özellikle de gençleri 6-7 Eylül günlerinde YouTube başına çağırdı.





Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumu'nda ilk gün oturumları tamamlanırken sunulacak makalelerin listesi şöyle:





İLİMLERE BAKIŞ OTURUMU





• Prof. Dr. Ayhan Tekineş – Temel İslami İlimlere Bakış: “Fethullah Gülen ve İslami İlimler”

• Prof. Dr. İrfan Yılmaz – Din-Bilim İlişkisi: “Bilim ve Din İkileminde Dengeli Bakış Örneği: Fethullah Gülen Hocaefendi”

• Prof. Dr. Mehmet Mahzun – Manevî Hayat: “Hocaefendi ve Manevî Hayat”





LİDERLİK & TOPLUMSAL BARIŞ OTURUMU





• Dr. Fevzi Saraç – Liderlik: “Manevi Otoriteden Toplumsal Etkiye: Fethullah Gülen’in Liderlik Modeli”

• Abdulhamit Bilici – Barış

• Prof. Dr. Mehmet Ateş – İhtilaflı Konuları Telif Yöntemiyle Çözüm: “Arabulucu ve Bir Çözüm İnsanı Olarak Fethullah Gülen Hocaefendi”





EVRENSEL DEĞERLER VE EĞİTİM OTURUMU





• Dr. Taceddin Kayaoğlu – Evrensel İnsani Değerler: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Evrensel İnsani Değerler Perspektifi: Doğu-Batı Fikriyatı Açısından Bir Analiz”

• Prof. Dr. Adnan Aslan – Hümanizmaya Bakış: “İslami Değerlerden Kaynaklanan Kapsamlı Gülen Hümanizmi”

• Dr. Mehmet Altın – Hizmet Okulları: “Hocaefendi’nin İdeali: Hizmet Okulları”

• Dr. Adem Akıncı – Eğitime Genel Bakış: “Fethullah Gülen’in Eğitim Anlayışı”





KÜLTÜR VE SANAT OTURUMU





• Dr. Ergün Çapan – Sanat Ufku: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Sanat Ufkunu Heceleme”

• Dr. Erol Kılıç – Tarih Metodolojisi: “Fethullah Gülen’in Perspektifinden Tarih ve Tarihçilik”

• Prof. Dr. Mehmet Gümüşkılıç – Türkçesi ve Türkçe’ye Verdiği Önem: “Hocaefendi’nin Türkçesi ve Türkçeye Verdiği Önem”

• Dr. Mehmet Doğan – Edebiyat Dünyası: “Gülen ve Edebiyat”





AİLE VE TOPLUM OTURUMU





• Dr. Figen Es – Aileye Bakış: “Hocaefendi ve Aile”

• Hilal Akdeniz – Modern Göç Toplumlarında Ailevî Problemlere Çözüm Önerileri





MEDYA VE İLETİŞİM OTURUMU





• Dr. Yusuf Sinan – Medya Ahlakı: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Medya Ahlakı Üzerine Mülahazaları”

• Ekrem Dumanlı – Medyaya Genel Bir Bakış: “Fethullah Gülen’in Medya Mülahazaları”

• Faruk Mercan – Medyada Yapılan Mülakatlar: “Hocaefendi ve Medya – Otuz Yılın Mesajları: 1994-2024”





DİYALOG OTURUMU





• Dr. Taceddin Kayaoğlu – Diyaloğun Tarihi Temelleri: “Arşiv Belgeleri Işığında 19. Asır Osmanlı-Vatikan Münasebetleri ve Modern Dönemde Bir Sivil İnisiyatif Hareketi Olarak M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Hoşgörü ve Diyalog Anlayışı”

• Prof. Dr. Selman Pak – Diyaloğun Dini Temelleri: “Muhammed Fethullah Gülen ve Diyalog”

• Dr. Muhammed Çetin – Diyalog ve Evrensel Barış: “Diyalog, Barış ve PeacefulCoexistence: Gülen ve Hizmet Hareketi’nin Otuz Yıllık Kurumsallaşmış Ahlaki Modeli”









Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumunun Respect Türkçe ve Hizmetten.com YouTube kanalları yayın linkleri:





7 Eylül 2025







