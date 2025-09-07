Tarihi buluşmada ikinci gün!

Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumu'nun açılış konuşmalarını Dr. Ergün Çapan, Abdullah Aymaz, Naci Tosun ve Cemal Türk’ün yaptı. Sempozyumda 22 makalenin sunulması planlanıyor. New York saatiyle sabah 10:00’da başlayıp akşam 5:00’de tamamlanacak (Berlin saatiyle 16:00-23:00) olan sempozyumun tamamı Hizmetten.com ve Respect Türkçe YouTube kanallarında yayınlanıyor.
Sempozyum’un koordinatörlüğünü yapan Dr. Ergün Çapan, “Başkaları Hocamızı hiç taşımadığı vasıflarla hatırlatmaya çalışıyor; biz ise onun tanıdığımız, istifade ettiğimiz alim ve mürşid vasıflarıyla hatırlanmasını istiyoruz. Bu bizim insanlığa bir hüsn-ü şehadet vazifemiz aynı zamanda” sözleriyle Hocaefendi’yi seven, ilmine varis olmak isteyen herkesi, ama özellikle de gençleri 6-7 Eylül günlerinde YouTube başına çağırdı.
Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumu'nda ilk gün oturumları tamamlanırken sunulacak makalelerin listesi şöyle:
İLİMLERE BAKIŞ OTURUMU
• Prof. Dr. Ayhan Tekineş – Temel İslami İlimlere Bakış: “Fethullah Gülen ve İslami İlimler”
• Prof. Dr. İrfan Yılmaz – Din-Bilim İlişkisi: “Bilim ve Din İkileminde Dengeli Bakış Örneği: Fethullah Gülen Hocaefendi”
• Prof. Dr. Mehmet Mahzun – Manevî Hayat: “Hocaefendi ve Manevî Hayat”
LİDERLİK & TOPLUMSAL BARIŞ OTURUMU
• Dr. Fevzi Saraç – Liderlik: “Manevi Otoriteden Toplumsal Etkiye: Fethullah Gülen’in Liderlik Modeli”
• Abdulhamit Bilici – Barış
• Prof. Dr. Mehmet Ateş – İhtilaflı Konuları Telif Yöntemiyle Çözüm: “Arabulucu ve Bir Çözüm İnsanı Olarak Fethullah Gülen Hocaefendi”
EVRENSEL DEĞERLER VE EĞİTİM OTURUMU
• Dr. Taceddin Kayaoğlu – Evrensel İnsani Değerler: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Evrensel İnsani Değerler Perspektifi: Doğu-Batı Fikriyatı Açısından Bir Analiz”
• Prof. Dr. Adnan Aslan – Hümanizmaya Bakış: “İslami Değerlerden Kaynaklanan Kapsamlı Gülen Hümanizmi”
• Dr. Mehmet Altın – Hizmet Okulları: “Hocaefendi’nin İdeali: Hizmet Okulları”
• Dr. Adem Akıncı – Eğitime Genel Bakış: “Fethullah Gülen’in Eğitim Anlayışı”
KÜLTÜR VE SANAT OTURUMU
• Dr. Ergün Çapan – Sanat Ufku: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Sanat Ufkunu Heceleme”
• Dr. Erol Kılıç – Tarih Metodolojisi: “Fethullah Gülen’in Perspektifinden Tarih ve Tarihçilik”
• Prof. Dr. Mehmet Gümüşkılıç – Türkçesi ve Türkçe’ye Verdiği Önem: “Hocaefendi’nin Türkçesi ve Türkçeye Verdiği Önem”
• Dr. Mehmet Doğan – Edebiyat Dünyası: “Gülen ve Edebiyat”
AİLE VE TOPLUM OTURUMU
• Dr. Figen Es – Aileye Bakış: “Hocaefendi ve Aile”
• Hilal Akdeniz – Modern Göç Toplumlarında Ailevî Problemlere Çözüm Önerileri
MEDYA VE İLETİŞİM OTURUMU
• Dr. Yusuf Sinan – Medya Ahlakı: “Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Medya Ahlakı Üzerine Mülahazaları”
• Ekrem Dumanlı – Medyaya Genel Bir Bakış: “Fethullah Gülen’in Medya Mülahazaları”
• Faruk Mercan – Medyada Yapılan Mülakatlar: “Hocaefendi ve Medya – Otuz Yılın Mesajları: 1994-2024”
DİYALOG OTURUMU
• Dr. Taceddin Kayaoğlu – Diyaloğun Tarihi Temelleri: “Arşiv Belgeleri Işığında 19. Asır Osmanlı-Vatikan Münasebetleri ve Modern Dönemde Bir Sivil İnisiyatif Hareketi Olarak M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Hoşgörü ve Diyalog Anlayışı”
• Prof. Dr. Selman Pak – Diyaloğun Dini Temelleri: “Muhammed Fethullah Gülen ve Diyalog”
• Dr. Muhammed Çetin – Diyalog ve Evrensel Barış: “Diyalog, Barış ve PeacefulCoexistence: Gülen ve Hizmet Hareketi’nin Otuz Yıllık Kurumsallaşmış Ahlaki Modeli”
Bir Ruh Mimarı: Fethullah Gülen Hocaefendi Sempozyumunun Respect Türkçe ve Hizmetten.com YouTube kanalları yayın linkleri:
7 Eylül 2025
• RESPECT Türkçe: https://www.youtube.com/live/FY5N24Rpcro?si=TdrVtAXiauaHQ0sr
• Hizmetten: https://youtube.com/live/4WLtNvmJj9k?feature=share