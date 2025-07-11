Tarihi değişmişti: Kurultay davasında dikkat çeken gelişme!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasının Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e ertelemişti.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı.





İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçunu işledikleri iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.





İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, mahkeme görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.





Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen ‘görevsizlik’ kararıyla dosya tekrar Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.