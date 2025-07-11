Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi değişmişti: Kurultay davasında dikkat çeken gelişme! /11 Temmuz 2025 09:32

Tarihi değişmişti: Kurultay davasında dikkat çeken gelişme!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasının Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.

SHABER3.COM

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik ceza davasının Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptali istemli davanın gelecek duruşmasının tarihini, CHP’nin avukatının talebi üzerine 8 Eylül 2025’ten, 15 Eylül 2025’e ertelemişti. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçunu işledikleri iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, mahkeme görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen ‘görevsizlik’ kararıyla dosya tekrar Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarihi değişmişti: Kurultay davasında dikkat çeken gelişme! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:09:16