Tarihi deprem tetikledi, Rusya'da yanardağ lav püskürtmeye başladı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Bilimler Akademisi Birleşik Jeofizik Servisi'nin Kamçatka şubesi, bölgede dün meydana gelen 8.7 büyüklüğündeki depremin ardından Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı Klyuchevskoy'un faaliyete geçtiğini duyurdu. Yetkililer, yanardağın batı yamacından kızgın lav akıntılarının indiğini, volkan üzerinde güçlü bir ışık parlaması ve patlamalar gözlemlendiğini bildirdi.





Sismik istasyon "Kirişeva"daki kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, volkanik aktivitenin ilk anları net bir şekilde görülebiliyor. Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi (KVERT), yanardağın deniz seviyesinden 3 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğünü ve sabah saatlerinde 58 kilometre doğuya uzanan bir kül bulutunun oluştuğunu açıkladı.





Bu gelişme, Kamçatka kıyılarında 1952'den bu yana kaydedilen en güçlü depremin (8.7 büyüklüğünde) yaşanmasının ardından geldi. Sismologlar, depremin volkanik aktiviteyi tetiklemiş olabileceğini belirtirken, bölgede artçı sarsıntıların ve ikincil volkanik patlamaların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.





Bölgedeki Durum ve Uyarılar





Yetkililer, lav akıntılarının yerleşim yerlerine ulaşma riskinin şu an için düşük olduğunu, ancak kül yağışının tarım arazileri ve hava trafiği üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini vurguladı. Volkanik külün solunmasının sağlık riski oluşturabileceği konusunda bölge sakinleri uyarıldı. Havacılık yetkilileri, kül bulutunun uçuş rotalarını etkileyebileceği ihtimaline karşı pilotları bilgilendirdi.





Rus volkanologlar, yanardağın davranışını izlemek ve olası büyük bir patlama riskini öngörebilmek için 7/24 gözlem çalışmalarına başladı. Klyuchevskoy Yanardağı'nın son büyük patlaması 2020-2021 yıllarında gerçekleşmiş ve uluslararası havayolu şirketleri bölgedeki uçuş rotalarını değiştirmek zorunda kalmıştı.





Uzmanlar, şu anki aktivitenin boyutunun henüz bu seviyede olmadığını, ancak durumun yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.