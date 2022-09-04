Tarihi Ergenekon itirafı:

Celal Ülgen, “O yurt dışından gelip teslim olan bütün komutanlara belli bir merkezden umut pompalanmıştı. Gelin teslim olun, arkadaşlarınızı da serbest bırakacağız’ diye… Yoksa kendiliklerinden gelmediler. Ben canlı tanığıyım bu işin.” ifadelerini kullandı.







YouTube’da katıldığı Şaban Sevinç’in programında önemli açıklamalarda bulundu. Programda geçtiğimiz yıl firar eden ve geçtiğimiz hafta yakalanarak Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu cinayetinin firari sanığı eski asker Levent Göktaş’ın durumu da konuşuldu. Şaban Sevinç, “Yani Ergenekon sürecinde Levent Göktaş’tan daha yaşlı askerlerin, subayların tutuklanacaklarını bile bile Türkiye’ye geldiklerini ve tutuklandıklarını biliyoruz. Levent Göktaş, sırf tutuklanmayayım diye kaçması da hayatın pek olağan akışına pek, bilmiyorum… ” dedi.





CELAL ÜLGEN: BEN CANLI TANIĞIYIM BU İŞİN

Bunun üzerine Celal Ülgen, “O onun tercihi, ona bir şey söyleyemiyorum. O yurt dışından gelip teslim olan bütün komutanlara belli bir merkezden umut pompalanmıştı. ‘Gelin teslim olun, arkadaşlarınızı da serbest bırakacağız’ diye… Ve o umut bizzat Genelkurmay’dan Balyoz davası içerisinde görevlendirilen komutanlar tarafından yapılmıştı. Yani böyle bir umut pompalanmıştı. Bu tarihi gerçekleri bir gün bütün çıplaklığıyla anlatacağım. Yoksa kendiliklerinden gelmediler. Onlara ‘siz gelirseniz, tutuklu olan arkadaşlarınızı da serbest bırakacağız’ diye haber gönderdiler. Ben canlı tanığıyım bu işin.” ifadelerini kullandı.





Şaban Sevinç de bunun üzerine, “Hatırlıyorum evet, böyle bir şey vardı.” karşılığını verdi.