Tarihi fırsat kaçtı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'nın başşehri Madrid'de bugün sona eren ve beklentileri karşılamayan iklim zirvesine dair, "COP25 sonuçları beni hayal kırıklığına uğrattı. Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı." dedi.





Guterres yazılı açıklamada BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP25) hayal kırıklığına yol açan sonuçlarına dikkati çekti.





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE İÇİN KİMSE PARA HARCAMAK İSTEMEDİ





Uluslararası toplumu iklim değişikliğin etkilerini azaltma, adaptasyon ve mücadele için gereken mali desteğin sağlanmasında yeterince istekli olmamakla eleştiren Guterres, "Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı. Pes etmemeliyiz, vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.





Guterres, 2050'ye kadar bilimin söylediği sıfır karbon salınımı ve küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutma hedefine ulaşılması için bütün ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha kararlı şekilde çalışacağını vurguladı.





"25 YILLIK ZİRVE TARİHİNİN EN UZUN SÜREDE ÇIKARTILAN BEYANNAMESİ





Madrid'in ev sahipliği yaptığı COP25'in iki gün uzatılan sonuç bildirisi, beklentilere karşılık vermeyen kararlarla açıklandı.





"Şili-Madrid Harekete Geçme Zamanı" başlığı altında kabul edilen sonuç beyannamezi, iklim değişikliği zirvesinin 25 yıllık geçmişinde en uzun sürede çıkartılan beyanname olarak tarihe geçti.





İklim değişikliğiyle mücadelede milli çıkarları doğrultusunda farklı yaklaşımları olan ülkeler, küresel karbon emisyon miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş ayrılıklarını aşamadı.





İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kıstas aldığı, 2015'te imzalanan Paris Anlaşması'nın 6'ncı maddesinde yer alan, bu konuda ülkelerin iş birliğini artırmak ve iklim eylemine finansman sağlamak amacıyla piyasa mekanizması kurulması, Madrid'de sonuca bağlanamadı.





COP25'in sonuç beyannamesinde öne çıkan tek madde, karbon emisyonları miktarının dağılımının azaltılmasıyla ilgili ülkelerden 2020'de daha geniş kapsamlı taahhütler sunmasının istenmesi oldu.





ÇEVRE ÖRGÜTLERİ "BAŞARISIZ BİR ZİRVE" DEDİ





Beyannamede, Paris Anlaşması gereği 2020'da başlayacak eylem planlarıyla endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla, küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması hedefinin korunduğu belirtildi.





Çevre örgütleri, COP25'i "beklentilerin gerisinde kalan", "başarısız bir zirve" olarak değerlendirdi ve iklim değişikliğine karşı "uyarıları dikkate almadıkları ve harekete geçmedikleri için" siyasetçileri suçladı.





Normal şartlarda Şili'de düzenlenmesi gereken COP25, bu ülkede çıkan şiddet olaylarından dolayı güvenlik gerekçesiyle son anda Madrid'e alınmıştı.





26'ncı BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26), gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek.