Samanyolu Haber /Dünya / Tarihi gün belli oldu: Trump ve Harris canlı yayına katılacak /28 Ağustos 2024 08:31

Tarihi gün belli oldu: Trump ve Harris canlı yayına katılacak

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Kamala Harris ve Donald Trump 10 Eylül’de beraber canlı yayına çıkacak. Harris ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Trump, kanalın da ABC olacağını belirtti. Trump'ın kanal hakkındaki çelişkileri açıklamaları ise dikkati çekti...

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ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda "anlaşmaya vardığını" açıkladı.

Eski ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım" ifadesini kullandı.

Tartışma programının 10 Eylül'de ABC kanalında yayınlanacağını belirten Trump, yayının Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden canlı yapılacağını aktardı.

NOT KAĞIDI YOK

Trump, ayrıca, "Kurallar belki de sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanmış gibi görünen son CNN tartışması ile aynı olacak. Tartışma ayakta olacak ve adaylar not veya kopya kağıtları getiremeyecek" ifadesine yer verdi.

Trump'ın paylaşımı "adayların konuşmadığı zamanlarda mikrofonların sesinin kısılması" gibi belirli tartışma protokolleri konusunda Harris'in kampanya ekibiyle yaptığı müzakerelerin ardından geldi.

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

ABC haber kanalına güvenmediğini belirterek kanal için "Fake News" (Sahte Haber) tabirini kullanan Trump, canlı yayın tartışmasına daha önce "katılacağı", iki gün önceki paylaşımında ise "katılmayabileceği" yönünde farklı açıklamalarda bulunmuştu.

HARRIS VE WALZ CNN'E ÇIKIYOR

Öte yandan Harris’in bu hafta CNN’e bir söyleşi vereceği belirtildi. Harris’in yardımcısı olarak gösterdiği Tim Walz’ın da söyleşiye katılacağı ifade edildi.
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