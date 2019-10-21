Tarihi kanaldan geçen Cruise gemisi nefesleri kesti !

Norveçli bir şirketin Bahamalara kayıtlı Cruise gemisi MS Braemar Yunanistan İtalya arasındaki koyları ve limanları geziyor .

196 metre uzunluğundaki ve 22 metre genişliğindeki dev gemi 24 metre genişliğinde olan Yunanistan'ın kuzey kara topraklarını Mora Yarımadası'ndan ayıran, tümüyle yapay kanalı Korint Kanalı'ndan geçti.

Yolcular tehlikeli geçişi, gemiden izledi. Bir kılavuz kaptan ve bir römorkör gemi eşliğinde geçekleşen geçişin gemi kamerasından çekilen görüntüleri yayınlandı. Hızlı çekim görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü

1881 ile 1893 yılları arasında yapılan tarihi kanal yaklaşık 6,3 km uzunluğunda . Korint Körfezi ile Saronik Körfezi´ni birbirine bağlatan kanal Ege denizinden Adriyatik denizine bağlantıyı kurmak için tamamen elle inşa edilmiş.





Kanalın bulunduğu en yüksek noktadan 84 metre kadar dibe, sert taşlıktan oluşan zemin kazılmış . Kanalın duvarları birbirine eşit uzaklıkta olmaması büyük gemileri de zorluyor, Adriyatik ve Ege Denizi arasında seyredecek gemiler için yaklaşık 400 km tasarruf sağlayan kanaldan geçen en uzun gemi Cruise gemisi MS Braemar oldu.







