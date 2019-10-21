Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi kanaldan geçen Cruise gemisi nefesleri kesti ! /21 Ekim 2019 09:20

Tarihi kanaldan geçen Cruise gemisi nefesleri kesti !

Bahamalara kayıtlı Cruise gemisi MS Braemar ilginç bir rekora imza attı. 1200 Yunanistan'ın tarihi kanalı Korint Kanalını geçen en uzun gemi ünvanını elde etti '

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Norveçli bir şirketin Bahamalara kayıtlı Cruise gemisi MS Braemar Yunanistan İtalya arasındaki koyları ve limanları geziyor . 

196 metre uzunluğundaki ve 22 metre genişliğindeki dev gemi  24 metre genişliğinde olan Yunanistan'ın kuzey kara topraklarını Mora Yarımadası'ndan ayıran, tümüyle yapay kanalı Korint Kanalı'ndan geçti.

Yolcular tehlikeli geçişi, gemiden izledi. Bir kılavuz kaptan ve bir römorkör gemi eşliğinde geçekleşen geçişin gemi kamerasından çekilen görüntüleri yayınlandı. Hızlı çekim görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü 


.

1881 ile 1893 yılları arasında yapılan tarihi kanal yaklaşık 6,3 km uzunluğunda .  Korint Körfezi ile Saronik Körfezi´ni birbirine bağlatan kanal Ege denizinden Adriyatik denizine bağlantıyı kurmak için tamamen elle inşa edilmiş. 

Kanalın bulunduğu en yüksek noktadan 84 metre kadar dibe, sert taşlıktan oluşan zemin kazılmış . Kanalın duvarları birbirine eşit uzaklıkta olmaması büyük gemileri de zorluyor, Adriyatik ve Ege Denizi arasında seyredecek gemiler için yaklaşık 400 km tasarruf sağlayan kanaldan geçen en uzun gemi Cruise gemisi MS Braemar oldu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarihi kanaldan geçen Cruise gemisi nefesleri kesti ! Sonraki Haber >>

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler

Binanın çöküş anı kameralarda

Binanın çöküş anı kameralarda

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:48:26