Tarihi sempozyumdan önemli mesajlar

Online olarak düzenlenen ve dünyanın her yerinden canlı olarak takip edilebilen sempozyumda, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ilim anlayışı, kalp ve ruh dünyasına yaklaşımı, evrensel değerler vurgusu ve toplumsal barışa katkıları farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından tartışıldı.





Entelektüel Miras Çok Yönlü Ele Alındı

Katılımcılar, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eğitimden sanata, aileden topluma, dil ve edebiyat anlayışından medya ve iletişime kadar geniş bir yelpazede ortaya koyduğu fikir ve uygulamaları değerlendirdi.





Barış, Diyalog ve Evrensel Değerler Ön Plandaydı

Programda özellikle barış ve diyalog vurgusu öne çıktı. Konuşmacılar, Hocaefendi’nin farklı kültürler ve inançlar arasında köprüler kurmaya yönelik düşüncelerinin günümüz dünyasında daha da büyük bir önem kazandığını ifade ettiler.









Geleceğe Taşınacak Bir Çalışma

Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi, bu sempozyumla birlikte Hocaefendi’nin düşünce ve aksiyon mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı amaçladı. Merkez, önümüzdeki yıllarda da benzer nitelikte uluslararası sempozyumlar düzenlemeyi planlıyor.





Sempozyumun açılış konuşmalarını Dr. Ergün Çapan, Abdullah Aymaz, Naci Tosun ve Cemal Türk yaptı.





Günümüze Işık Tutan Tespitler

Cumartesi günü Prof. Dr. İsmail Albayrak başkanlığında yapılan “İlimlere Bakış” başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Ayhan Tekineş “Temel İslami İlimlere Bakış”, Prof. Dr. İrfan Yılmaz “Din-Bilim İlişkisi” ve Prof. Dr. Mehmet Mahzun “Manevi Hayat” konularını ele aldı.





Tekineş, günümüz bilgi dünyasında zihin tembelliği ve yüzeysel bilgi tarzının eleştirel düşünceyi zayıflattığını belirtti. Hocaefendi’nin gençlerin ilim-irfan ekseninde eğitilmesi gerektiği yönündeki önerilerini hatırlattı.









Dr. Hilal Akdeniz başkanlığındaki “Liderlik ve Toplumsal Barış” başlıklı ikinci oturumda ise Dr. Fevzi Saraç “Liderlik”, Gazeteci Abdulhamit Bilici “Barış” ve Prof. Dr. Mehmet Ateş “İhtilaflı Konuları Telif Yöntemiyle Çözüm” konularını masaya yatırdı.





“Hocaefendi Dünya Barışı’na Adanmış Bir Miras Bıraktı”

Prof. Dr. Ateş, Hocaefendi’yi “çözüm insanı” olarak tanımlayarak, onun düşünce, söz ve eylem bütünlüğüyle dünya barışına adanmış bir miras bıraktığını ifade etti. Hizmet Hareketi’nin “Çözüm ve Barış Hareketi” olarak anılmayı hak ettiğini belirtti.





İlk günün “Evrensel Değerler ve Eğitim” başlıklı son oturumunu ise Abdulhamit Bilici yönetti. Oturumda Dr. Taceddin Kayaoğlu “Evrensel İnsani Değerler”, Prof. Dr. Adnan Aslan “Hümanizma’ya Bakış”, Dr. Mehmet Altın “Hizmet Okulları” ve Dr. Adem Akıncı “Eğitime Genel Bakış” konularında konuştu.









Hocaefendi’nin Hümanizm Yaklaşımı...

Oturum konuşmacılarından Prof. Dr. Aslan, Batı hümanizminin seküler ve birey merkezli yapısına karşılık, Hocaefendi’nin iman temelli, evrensel sevgi ve diğerkâmlık üzerine kurulu hümanizm düşüncesini anlattı. Bu yaklaşımın daha barışçıl bir insan anlayışı sunduğunu ifade etti.





Prof. Dr. Altın: Hizmet Okulları Radikalizme Çözüm Sunuyor

Dr. Mehmet Evrim Altın ise, Hizmet okullarının İslam coğrafyasındaki ümitsizlik ve radikalizme karşı umut ve çözüm sunduğunu belirtti. Bu okulların, yerel değerleri koruyarak küresel entegrasyona katkı sağladığını vurguladı.





İkinci gün yapılan “Kültür ve Sanat” başlıklı 4’üncü oturumun başkanlığını Dr. Taceddin Kayaoğlu yaptı. Oturumda Dr. Ergün Çapan “Sanat Ufku”, Dr. Erol Kılıç “Tarih Metodolojisi”, Prof. Dr. Mehmet Gümüş “Türkçesi ve Türkçe’ye Verdiği Önem” ve Dr. Mehmet Doğan “Edebiyat Dünyası” başlıklı sunumları yaptı.













Çapan: Hocaefendi Sanatı Toplumsal Hizmet Aracı Olarak Görürdü Dr. Ergün Çapan konuşmasında, Hocaefendi’nin sanat anlayışını iman ve vicdan temelli bir iç derinlikle hem bireysel hem de toplumsal boyutta ele aldığını belirtti. Çapan, Hocaefendi’nin sanatı yalnızca tefekkür değil, aynı zamanda toplumsal hizmet aracı olarak gördüğünü söyledi.





“Hocaefendi’nin Edebiyatı İnsanı Yaşatmak İçindir”

Dr. Doğan ise Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kelam ve kalem yolculuğunu anlattı. Doğan, “Gülen’in edebiyatı, insanı yaşatmak içindir. Onun sözleri ve yazıları, bir toplumun ruhunu yeniden inşa etme ve âbideleştirme çabasıdır.” diyerek, edebi metinlerinin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekti.





Prof. Dr. Mehmet Gümüşkılıç başkanlığındaki “Aile ve Toplum” başlıklı oturumda Dr. Figen Es “Aileye Bakış” ve Dr. Hilal Akdeniz “Modern Göç Toplumlarında Ailevi Problemlere Çözüm Önerileri” konularını işledi.









Figen Es sunumunda, insanın yaratılış gayesi ve mutluluğu merkeze alan bir hayat felsefesinin önemine dikkat çekti. Hocaefendi’nin insanı “Allah’ın halifesi” olarak tanımladığını belirten Es, iman, marifet, muhabbet ve hizmet kavramlarının bu anlayışın temel taşları olduğunu vurguladı.





6’ncı oturumun başlığı ise “Medya ve İletişim”di. Dr. Yusuf Sinan “Medya Ahlakı”, Gazeteci Ekrem Dumanlı “Medyaya Genel Bir Bakış” ve Gazeteci Faruk Mercan “Medyada Yapılan Mülakatlar” konularını ele aldı.





Sempozyumun son oturumu ise “Diyalog” başlığıyla ve Faruk Mercan’ın başkanlığında yapıldı. Dr. Taceddin Kayaoğlu “Diyaloğun Tarihi Temelleri”, Prof. Dr. Selman Pak “Diyaloğun Dini Temelleri” ve Dr. Muhammed Çetin “Diyalog ve Evrensel Barış” konularında konuştu.





İki gün süren tarihi sempozyum, Dr. İsmail Büyükçelebi ve Dr. Süleyman Eriş’in kapanış konuşmalarıyla sona erdi.