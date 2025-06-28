Tarihi Sirkeci Garı yandaşa teslim

2024 yılında ise TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Sirkeci ve Haydarpaşa Garı 29 yıl süreyle Turizm Bakanlığı’na devredildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaptığı açıklamada 135 yaşındaki tarihi Sirkeci Garı için "Sirkeci Garı’nda şu an atıl durumda olan tescilli yapılar. Bir tanesi Göç Müzesi yapılacak. Avrupa’ya Türk vatandaşlarının göçünün başlangıç noktası Sirkeci’ydi bu nedenle buraya bir göç müzesi yapılacak. Hem Haydarpaşa’da hem Sirkeci’de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak" dedi.









İHALEYİ ALAN SIKI AKP’Lİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul’un en önemli tarihi yapılarının arasında yer alan Sirkeci Garı’nın 1888’de temeli atıldı, açılışı 1890 yılında yapıldı. 29 Ekim 2013’te Marmaray projesinin hizmete girmesiyle birlikte kapatılan gar, 2015’te AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilmek istendi ancak daha sonra bu plandan vazgeçildi.Bu açıklamanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sirkeci Garı için ihale düzenlediği ortaya çıktı. 25 Aralık 2024 tarihinde “Sirkeci Gar Binası Restorasyonu Ve Teşhir Tanzimi (1 Etap) İşi” adı altında düzenlenen ihalenin sonucu yaklaşık 5 ay sonra, 29 Mayıs 2025 tarihinde açıklandı. Dört şirketin katıldığı ihalede sadece Maraş merkezli Nazal İnşaat Şirketi’nin geçerli teklif verdiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın şirkete 107 milyon 746 bin TL ödeyeceği açıklandı.Nazal İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özge bir dönem Kahramanmaraş AKP İl Başkanlığı’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Sık sık sosyal medya hesabından AKP’ye destek mesajları yayımlayan Özge’nin AKP’li siyasetçilerle de çok sayıda fotoğrafı bulunuyor.Özge’nin şirketi 432 milyon TL değerinde yedi kamu ihalesi aldı. Sadece Turizm Bakanlığı’ndan ihale alan şirket daha önce de “Aspendos Antik Kenti Karşılama Merkezi Ve Çevre Düzenleme İşi ile Meryem Ana Kilisesi Restorasyonu”nu üstlendi.