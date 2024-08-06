Tarihimizde ilk kez! Filenin Sultanları yarı finalde

Turnuvaya sakatlığıyla gelen oyuncumuz Cansu Özbay, yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara geldi. Özbay, kalan bölümde süre almadı. Maçta büyük bir performans ortaya koyan Melissa Vargas, karşılaşmayı 41 sayı ile tamamladı. Ayrıca karşılaşmada diğer bir öne çıkan oyuncu olan Meliha Diken, 8 sayı üretti.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Filenin Sultanları'nı desteklemek için maçı tribünden takip etti.





Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları Çeyrek Final maçında Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar, rakibini setlerde 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi, Sırbistan-İtalya maçının kazananı olacak.Türkiye: 3 - Çin: 2Filenin Sultanları, ilk seti 25-23 kaybetti. İkinci seti 25-21 kazanan Sultanlar, durumu eşitledi. Üçüncü seti 26-24 kazanan takımımız, dördüncü sette rakibine 25-21 mağlup oldu. Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-12 deviren Türkiye, yarı finale çıktı.