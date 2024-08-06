Samanyolu Haber /Spor / Tarihimizde ilk kez! Filenin Sultanları yarı finalde /06 Ağustos 2024 12:51

Tarihimizde ilk kez! Filenin Sultanları yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyatları Çeyrek Final maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar, rakibini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları Çeyrek Final maçında Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaştı. Sultanlar, rakibini setlerde 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi, Sırbistan-İtalya maçının kazananı olacak.

Turnuvaya sakatlığıyla gelen oyuncumuz Cansu Özbay, yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara geldi. Özbay, kalan bölümde süre almadı. Maçta büyük bir performans ortaya koyan Melissa Vargas, karşılaşmayı 41 sayı ile tamamladı. Ayrıca karşılaşmada diğer bir öne çıkan oyuncu olan Meliha Diken, 8 sayı üretti.

FİLENİN SULTANLARI'NA TRİBÜNDEN DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Filenin Sultanları'nı desteklemek için maçı tribünden takip etti.

CANLI

Türkiye: 3 - Çin: 2

Filenin Sultanları, ilk seti 25-23 kaybetti. İkinci seti 25-21 kazanan Sultanlar, durumu eşitledi. Üçüncü seti 26-24 kazanan takımımız, dördüncü sette rakibine 25-21 mağlup oldu. Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-12 deviren Türkiye, yarı finale çıktı.
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