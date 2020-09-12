Tarihin en büyüğü: 3 Trilyon dolar

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için yapılan harcamalar ve krizden dolayı milyonlarca insanın işsiz kalması, Amerikan hazinesine darbe vurdu.







Rakamlar, ekim-ağustos arası en fazla açığın görüldüğü 2009'daki verilerin iki katından daha fazla. O dönemde, 2008 yılındaki küresel krizin etkisi ile bütçe açığı 1,3 trilyon dolara ulaşmıştı.





ABD Kongre Bütçe Ofisinin tahminlerine göre 30 Eylül'de son bulacak mali yılda bütçe açığının 3,3 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Eylül ayında geleneksel olarak görülen bütçe fazlasının yılık rakamlara yansıması durumunda dahi, bu yılki kaybın 2009 mali yılındaki 1,4 trilyon dolarlık açığı ikiye katlaması öngörülüyor. ABD geçen yılı ise 984 milyar dolarlık açıkla kapatmıştı.





Kongre Bütçe Ofisinin diğer bir tahmini ise iç borcun bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 98'ine tekabül edeceği, önümüzdeki yıl ise GSYİH'i geçeceği yönünde.





ABD hükümetinin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar hayata geçirdiği teşvik paketlerinin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları buldu. Ağustos'ta aylık bütçe açığı 200 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.