Tarihin en büyük coin dolandırıcısı Türkiye'den: 2 Milyar dolarla yurtdışına kaçtı!

Kripto para borsasında Türkiye’nin ilk büyük vurgunu, Merkez Bankası’nın ‘yasak’ koymasından tam 5 gün sonra yaşandı. 19 Nisan’da işlemleri durduran ve 6 saat dediği bakım çalışmasını 5 güne uzatan yerli kripto para borsası THODEX’in kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kayıplara karıştı.

FARUK ÖZER SOSYAL MEDYA HESAPLARINI DA KAPATTI





Habertürk’te yer alan habere göre, yaklaşık 391 bin yatırımcının mağdur olduğu, Faruk Fatih Özer’in dün saat 18.00’da İstanbul Havalimanı’ndan normal yollarla uçağa binerek yurtdışına kaçtığı belirtildi.

Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını da kapattı







THODEX ‘in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in Tayland’a gitmiş olabileceğini söyleyen mağdur avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, “Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer’in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar” ifadelerini kullandı.





2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI





THODEX‘de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Kılıç, “Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası” ifade etti.





”PLANLI BAKIM ÇALIŞMASI”





THODEX yatırımcılarına iki milyon Dogecoin dağıtacağını ilan ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Önceki günden itibaren para çekilememesi ve hesaplara müdahale edilememesi şikayetleriyle gündemdeydi.





Bu gelişmeler üzerine THODEX’ten “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” açıklaması yapıldı.





Sosyal medyada borsayı kullanan bazı kullanıcıların sorunun çözülmediği ve polis eşliğinde THODEX’in merkezine gittikleri yönünde paylaşımlarda bulunmasının ardından şirketten bu kez ucu daha açık bir açıklama geldi ve çalışmanın 4-5 gün süreceği ifade edildi: “Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.





Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.”



