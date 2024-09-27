Samanyolu Haber /Dünya / 'Tarihin en büyük pazarlamacısı' demişti: Trump, Zelenskiy'le görüştü /27 Eylül 2024 23:26

'Tarihin en büyük pazarlamacısı' demişti: Trump, Zelenskiy'le görüştü

ABD Başkan adayı Trump, Rusya'ya karşı savaşta ABD'nin yardımları nedeniyle "tarihin en büyük pazarlamacısı" dediği Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüştü.

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, New York kentinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya geldi.

Trump ve Zelenskiy yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Trump ile Zelenskiy, bölgedeki son duruma ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğine ilişkin detayları ele alacaklarını belirtti.

Önceki açıklamalarında Başkan Joe Biden ve hükümetini "Ukrayna savaşında boşuna para harcamakla" eleştiren ve başkan olması halinde kısa sürede savaşı bitirebileceğini iddia eden Trump, bir kez daha başkan seçilmesi halinde savaşı sona erdirebileceğini dile getirdi.

Trump, "İki tarafla da yakından çalışacağız ve bir anlaşmaya varılması için uğraşacağız. Ukrayna ile çok iyi ilişkilerimiz var ve tabii bildiğiniz gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de iyi ilişkilerim var. Eğer kazanırsam bu konuyu çok hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Zelenskiy de New York'taki temasları kapsamında ABD Başkanı Biden ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in dışında Trump ile de görüşmek istediğini, böylelikle her iki başkan adayı ile de bir araya geldiğini söyledi.

Savaşın bitmesine yönelik Trump ile birçok alt başlığı ele alacaklarını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'daki savaşın durdurulması noktasında ortak bir yaklaşımımız var ve Putin kazanamaz. Ukrayna galip gelmeli, ben de bu konudaki detayları sizinle ele almak istiyorum" dedi.
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