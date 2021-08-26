Samanyolu Haber /Gündem / Tarihin en büyük soygununda son perde: Havaalanı satışa kondu /26 Ağustos 2021 16:49

Tarihin en büyük soygununda son perde: Havaalanı satışa kondu

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı'nın müteahhidi ve işletmecisi İC İçtaş, satış için teklifleri beklediklerini açıkladı.

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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'nın satılık listesine konduğu belirtildi.

Szöcü’nün haberine göre Bloomberg'e konuşan işletmeci şirket İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için teklifleri beklediklerini söyledi.

Keleş, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız” dedi.

Şu ana kadar havalimanından bir kuruş kazanmadıklarını öne süren Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Hata payı yüzde 99

50 milyon euro’luk yatırım maliyeti olan şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45.9 milyon euro’luk garanti ödemesi yapmıştı.

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi iken, havalimanına 2020 yılı için verilen yolcu garantisi 1 milyon 280 bindi. 2020'de havalimanını kullanan sayısı 7429'da kalmış ve hata payı yüzde 99 seviyesine ulaşmıştı.

Pandemi öncesinde de 2019 yılında havalimanının yolcu sayısı, garanti edilen yolcu sayısının sadece yüzde 6'sına ulaşabilmişti.
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