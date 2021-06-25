Tarihin en büyük tahliyesi olabilir: ABD, kendisine çalışan 50 bin Afgan'ı ülkeden çıkarıyor

Ülkeden tahliye edileceklerin sayısının aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bin olduğu belirtiliyor.







ABD ordusu 1 Mayıs'tan itibaren Başkan Joe Biden'ın kararıyla Afganistan'daki birliklerini çekmeye başlamış, Haziran 2021 itibariyle askeri varlıklarının yarısından çoğu ülkeyi terk etmişti.





Euronews'te yer alan habere göre Amerikan askerlerinin Afganistan'ı yavaş yavaş terk etmesi sonrası ise ülkede ABD Ordusu'na uzun yıllar boyunca hizmet eden kişileri güvenlik korkusu sardı.





Ülkede sayıları binleri bulan bu kişiler geri çekilme sonrası korumasız kalacaklarını, can güvenlikleri olmayacağını ve Taliban örgütünün kendilerini öldürmelerinden korktuklarını ifade ediyor.





Washington yönetimi ABD ordusuna Afganistan'da hizmet eden Afgan çalışanların tümüne Amerikan vizesi vereceğini açıklamıştı. Ancak bu kişilerde görevleri gizli olduğu için çoğunun ellerinde söz konusu faaliyetlerini ispatlayacak belge olmadığı ve vize işlemlerinin uzun sürebileceği kaydedildi.





Çoğu tercüman olarak görev yapan Afganlar bu sebeple Amerikan askerlerinin çekilmesi tamamlanmadan önce ülkeyi terk etmek istiyor. ABD ordusuna çalışanların çoğu, ailesi ve etrafındaki kişilerce tanındığı için, Taliban'ın kolaylıkla kimliklerini tespit edip kendilerini öldürmesinden korkuyor.





ABD Başkan Joe Biden, 25 Haziran Cuma günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Ancak Taliban militanlarının uzun bir süredir Afganistan'da büyük bir saldırı hedefinde olduğu belirtiliyor.





ABD Kongresi: Vietnam modeli uygulanabilir





Söz konusu gelişmelerin ABD basınında yer alması sonrası Kongre'de yapılan oturumda Afgan çalışanların uzun sürecek vize sürecinde, Vietnam'ın tahliyesinde olduğu gibi, Guam adaları benzeri güvenli bir yerde misafir edilebileceği teklifine yer verildi.





Pentagon, ABD askerlerinin neredeyse tamamını 4 Temmuz tarihine kadar çekmeyi planlıyor. Afganistan'da yaklaşık 7 bin civarındaki NATO gücü ise 11 Eylül'e kadar hizmet vermeye devam edecek.





5 senede 300 tercüman öldürüldü





Afganistan'da 2016'dan bu yana 300'den fazla tercüman, çoğunluğu Taliban militanları tarafından öldürülmüştü.





ABD'nin Afganistan'ı 2001'de işgalinin ardından Pentagon adına çalışan bir CIA casusu, Mezar-ı Şerif'teki bir hapishanede Taliban güçlerince öldürülmüştü. Bu olay sonrası ABD tercümanlık, casusluk ve güvenlik alanlarında 20 yıl boyunca yerel personel görevlendirme yoluna gitmişti.