Samanyolu Haber /Gündem / Tarihte bir ilk: AKP Fabrikaları sattı Türkiye Rusya'dan şeker alıyor /18 Aralık 2019 09:28

Tarihte bir ilk: AKP Fabrikaları sattı Türkiye Rusya'dan şeker alıyor

Kasım ayı içinde gönderilen şeker miktarı Türkiye’ye 1400 ton, Yunanistan’a 591 ton oldu.

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Rusya ilk kez Türkiye ve Yunanistan’a şeker ihracatına başladı. Sevkiyatlar deniz yoluyla gerçekleşti. Türkiye’ye kasım ayında 1400 ton, Yunanistan’a 591 ton şeker sevkiyatı yapıldı.

Rusya kasım ayında Türkiye ve Yunanistan’a ilk kez deniz yoluyla konteynerlerle şeker sevkiyatı yaptı. Kasım ayı içinde gönderilen şeker miktarı Türkiye’ye 1400 ton, Yunanistan’a 591 ton oldu.

Rossiyskaya Gazeta’nın haberine göre, Tarım Piyasası Koşulları Enstitüsü’nden (İKAR) uzman Yevgeniy İvanov, “İhracattaki artış iç piyasa için çok önemli. Bu fazla şeker ürettiğimiz dördüncü sezon. İç piyasada fiyatlar önemli oranda düştü. Fazla ürün sorununun çözümü için ihracat coğrafyasının genişletilmesi önemli” dedi.

İvanov’a göre, Rusya daha önce deniz yoluyla 2011 sonbaharında Karadağ’a, 2017 baharında da Mısır’a şeker sevkiyatı yapmıştı.

Rusya’da bu yıl dekor düzeyde şeker üretimi bekleniyor. Rusya Tarım Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre, bu yıl 7 milyon tondan fazla şeker üretilmiş olacak. İKAR ise 2019-2020 için potansiyel şeker üretim miktarını 7.200-7.600 milyon ton olarak değerlendiriyor. 
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