Tarihte eşi yok: İki AKP'li vekil bedelli askere gitti

AKP’li iki milletvekili, bedelli askerlik yapıyor. Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, geçen hafta Kırklareli Lüleburgaz’da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayı’na teslim oldular.





‘VEKİLLERDEN 15 BİN TL KARŞILIĞINDA 21 GÜN ASKERLİK’ TERCİHİ





Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, milletvekilleri, 1 Ekim’deki TBMM’nin açılış töreninde asker oldukları için yer alamayacaklar. Büyükgümüş ve Özboyacı, 4-6 Ekim tarihinde Kızılcahamam’da yapılacak partinin istişare kampında ise yer alacaklar.





Böyle bir durum Meclis tarihinde ilk kez gerçekleşti. Her iki isim de aynı zamanda AKP’nin gençlik kollarında görevli. Büyükgümüş AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı, Özboyacı ise yardımcısı olarak görev yapıyordu. Milletvekilleri, 2018’de çıkan ve 21 gün süreli 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik hizmetinden yararlanıyor.