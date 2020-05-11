Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarihte görülmemiş hızla Türkiye'yi terk ettiler! /11 Mayıs 2020 10:48

Tarihte görülmemiş hızla Türkiye'yi terk ettiler!

Sıcak para olarak da tanımlanan yabancı portföy yatırımlarından tarihte görülmemiş hızda çıkış yaşanıyor.

SHABER3.COM

Yabancılar dört ayda 8.4 milyar doları bulan menkul kıymet varlıklarını satıp nakde çevirerek Türkiye piyasalarından çıktı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının resmi olarak 11 Mart'ta açıklandığı göz önünde bulundurulduğunda yabancı sermaye çıkışının yılbaşında başlaması dikkat çekiyor. Hisse senetleri, bono ve devlet tahvillerinden ocak ayında 878.9 milyon dolar, şubatta 2.4 milyar dolar, martta 3 milyar dolar, nisanda ise 1.9 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı yaşandı.

Sözcü’den Mehtap Özcan’ın haberine göre, bu dört ayda hisse senetlerinden 2.9 milyar dolar, devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) 5.5 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı oldu.

YÜZDE 87'Sİ ÇEKİP GİTTİ

Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistiklerine göre, yurtdışında yerleşik kişiler portföylerindeki tahvil ve hisse senetlerinde 18 hafta boyunca kesintisiz satış yapıldı. Neticede yabancı yatırımcının elindeki bono ve devlet tahvili stoku 30 Nisan itibarıyla 8 milyar 394 milyon dolara kadar geriledi. Sene başında yabancı DİBS stoku 15.4 milyar dolardı. Yılbaşında yüzde 10.4 olan devlet tahvillerindeki yabancı payı ise yüzde 5.7'ye kadar gerilemiş oldu.

Hisse senetleri ve devlet tahvillerine rekor yabancı sermaye girişi 22.8 milyar dolarla 2012 yılında gerçekleşmişti. 2012'de yabancı yatırımcının portföyünde 70.7 milyar dolar piyasa değerinde hisse senedi, 61.9 milyar dolar değerinde ise devlet tahvili stoku vardı. Sekiz yılda yabancıların bono ve devlet tahvili portföyünün yüzde 87'si kaçıp gitti.

DİBS STOKUNUN 8.3 MİLYAR DOLARI YABANCILARIN PORTFÖYÜNDE

Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistiklerine göre, 30 Nisan itibarıyla piyasa değeri 146.5 milyar dolar olan devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku bulunuyor. DİBS stokunun 138.1 milyar doları yerlilerin, 8.3 milyar doları ise yabancıların portföyünde.

Yabancı bankalarda 4 milyar dolar piyasa değerinde, yurtiçi bankaların yurtdışı şubelerinde ise 529.5 milyon dolar piyasa değerinde bono ve devlet tahvili stoku var. Kalan 3 milyar 856 milyon dolar piyasa değerindeki devlet tahvili ise banka dışı yabancı yatırımcıya ait. Yabancı gerçek kişilerin yani bireylerin ellerinde ise 34.9 milyon dolarlık devlet tahvili bulunuyor.
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