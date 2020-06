Tarihte ilk defa: ABD'de bu kadar çok şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

Başkent Washington’da Pazar gece saat 11.00’den sabah 6.00’ya kadar süren yasak, Pazartesi ve Salı akşam 7.00’den itibaren uygulanacak. Yasak, sabah 6.00’ya kadar kadar devam edecek. Gazeteciler ve zaruri işlerde çalışanlar yasak kapsamında olmayacak.





Ülkede medeni haklar savunucusu Dr.Martin Luther King Jr.'ın 1968 yılında suikast sonucu öldürülmesinden sonra patlak veren sosyal ayaklanmalardan bu yana, ilk kez bu kadar çok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtiliyor.





Protesto gösterileri sırasında şehir merkezinde büyük hasar meydana geldiğini söyleyen başkent Washington’un Belediye Başkanı Bowser, ‘‘Her Amerikalı George Floyd’un ölümüne öfkelenmeli. Başkent sakinlerine yıkımın değil, çözümüm parçası olmanın yollarını düşünme çağrısı yapıyorum’’ dedi.





Washington Polis Müdürü Peter Newsham, Pazar gecesi çıkan olaylarda 88 kişinin gözaltına alındığını, bunların yarısı hakkında ‘ayaklanma çıkarma’ suçlaması yapıldığını bildirdi. Newsham, 7 polisin de olaylar sırasında hafif yaralandığını söyledi.





Başkentin önemli sembolleri düzenlenen gösteriler sırasında zarar gördü. Bunlar arasında Lincoln Anıtı, 2. Dünya Savaşı Anıtı, General Casimir Pulaski heykeli var. Çok sayıda eski başkanın da ayinlere katıldığı St. John’s Kilisesi de ateşe verildi. Bazı araçlar ve polis bariyerleri ateşe verildi, mağaza ve işyerleri de zarar gördü.





New York’ta da sokağa çıkma yasağı





New York’ta da protesto gösterilerinde şiddet ve yağmanın artması, sokağa çıkma yasağı kararını beraberinde getirdi.





New York Valisi Andrew Cuomo, WAMC radyo kanalına verdiği röportajda, Pazartesi gecesi 11.00 ile sabah 5.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve bu saatler arasında asayişi sağlamak amacıyla 8 bin polisin görev yapacağını kaydetti.





Yetkililer, daha önce karşı çıktıkları sokağa çıkma yasağını, son 48 saatte kentte yaşanan protestolardaki şiddet ve yoğun yağmalama olayları nedeniyle yeniden değerlendirmeye karar vermişti.





New York Valisi Cuomo, daha önce yaptığı açıklamada; “Dün gece, önceki gece New York kentinde hiç hoş olmayan görüntülerle karşılaştık. Belediye Başkanıyla sokağa çıkma yasağı ilan etme konusunu değerlendiriyoruz. Dün gece yağmacılar sokaktaydı. Bu durum iş sahipleri ve tüm New Yorklular için kötü. Bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum” demişti.





Vali Cuomo, Ulusal Muhafızlar’ın New York kentinde görev için hazır olduğunu belirtmiş, ‘‘New York polisi Amerika’nın en büyük kolluk gücü. Bazı kentlerde protesto olaylarında sayıca az olan polis güçleri yetersiz kalınca ulusal muhafızlar görevlendirildi. Şu an için New York polisinin yeterli olacağını düşünüyorum” diye konuşmuştu.





New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, sokağa çıkma yasağına sıcak baktığını belirtmişti. De Blasio, “Vali Cuomo ve polis yetkilileriyle bu konuyu konuştuk. Sokağa çıkma yasağı ilan etmeye, bir seçenek olarak bakıyoruz” demişti.





New York’ta on binlerin katıldığı protesto gösterileri sırasında meydana gelen yağmalar kentin birçok bölgesinde özellikle gece yarısından sonra yaşanıyor. Yağmacıların dün geceki hedefinde New York’un pahalı semtlerinden Soho vardı. Polis, gece yarısından sonra kendi araçlarıyla özellikle yağma yapmak ve yağmaladıklarını taşımak için kendi kamyonetlerini getiren 250 kadar şüpheliyi göz altına aldı.