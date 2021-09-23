Samanyolu Haber /Gündem / Tarihte ilk: Emekli edilen albaylar da EYT'li oldu, yeşil kart çıkarmak zorunda kalan var /23 Eylül 2021 09:24

Tarihte ilk: Emekli edilen albaylar da EYT'li oldu, yeşil kart çıkarmak zorunda kalan var

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasına yaş haddi kararlarıyla kadrosuzluktan emekli edilen çok sayıda Albay da bulunuyor. 52 yaşında emekli aylığı bağlanan albaylar arasında beş yıl emekli olmayacak durumda olanların bulunduğu belirtildi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasına yaş haddi kararlarıyla kadrosuzluktan emekli edilen çok sayıda albay da katıldı. Emeklilik yaşını tamamlamayan albaylar emeklilik maaşı alamıyor ve sağlık sigortasından yararlanamıyor.

Konuyla ilgili açıklama Sözcü’de yer alan haberde bir emekli albay, “SGK emeklilik yaşını doldurmamış olanlara maaş bağlamıyor. Tazminat da emekli maaşı ile birlikte verildiğinden onu da alamıyoruz. Üstelik SGK, 30 Ağustos’tan 100 gün sonra sağlık sigortasını da durduruyor. 6 yıl boyunca maaş alamayacak olanlar var. İnsanlar sağlık güvencesi dahi olmadan yaşamaya mahkum ediliyor. İşin haksızlık ve vefa boyutu ise canımızı en çok yakan konu” dediler.

2016 yılına kadar albaylar için yaş haddinin 55 ve meslek süresinin de 31 yıl olduğunu hatırlatan emekli albaylar, “31 yılını dolduran albaylar otomatik olarak emekli edilirdi. 2016 yılında hizmet süreleri 28 yıla indirildi. 2018 yılında başlayan uygulama ile de bir yıllık albaylar bile kadrosuzluktan emekli ediliyor” diyerek şunları söylediler:
 
“Emeklilik yasasına göre albaylar 52 yaşa tabi grupta ve bu kapsamda SGK emeklilik yaşını doldurmamış olanlara emekli maaşı bağlamıyor. 5 yıl emekli maaşı alamayacak durumda olan albaylar var. Tazminat da emekli maaşı ile birlikte veriliyor. Yani insanlar parasız kalıyor.”

‘ALBAYLAR YEŞİL KART ALMAKTA ZORUNDA KALDI’

Albaylar mağduriyetlerini anlatırken emekli olunan tarihten 100 gün sonra SGK’nın, sağlık sigortasını da durdurduğunu belirterek, “İnsanlar yıllarca sağlık güvencesi bile olmadan yaşamak zorunda kalıyor. Bu cezalandırmadır. 100 gün sonra sağlık güvencesi ortadan kalkınca albaylar yeşil kart çıkartmak zorunda kalıyor. Ailelerinde kanser gibi tedavisi zor ve masraflı olan albaylar var” dedi.
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