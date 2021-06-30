Samanyolu Haber /Dünya / Tarihte ilk: Kanada 49,5 dereceyi gördü /30 Haziran 2021 09:13

Tarihte ilk: Kanada 49,5 dereceyi gördü

Kanada’nın batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle en az 63 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SHABER3.COM

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’nin, British Columbia eyaletindeki birimlerinden yapılan açıklamaya göre; eyaletin Surrey, Burnaby ve Vancouver kentleri ile çevresinde, salı günü 63 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Polis, ölenlerin çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğunu açıkladı. British Columbia, Alberta, Yukon ve Northwest Territories bölgesinde etkili olan sıcak hava, uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanıyor.

Halen British Columbia'nın iç bölgeleri ile Alberta'nın bazı bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklarda, son olarak Lytton köyünde dün 49,5 santigrat derece ile ülkede bugüne dek ölçülen en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, yarından itibaren yeni rekor sıcaklıkların yaşanacağı uyarısında bulundu.

RCMP’den yapılan açıklamada; yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar, evsizler ve önceden sağlık sorunları olanların, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm açısından daha büyük risk altında oldukları belirtilerek açık havada uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.

Öte yandan eyalet genelinde belediyelerce açılan serinleme merkezleri de sıcak havadan etkilenenler için aralıksız hizmet veriyor.

Serinleme merkezlerine gelenlere sıvı takviyesi yapılırken sağlık sorunları olanlar için ekip çağrılıyor.

Eyaletteki restoranlar, perakende satış mağazaları ve bazı okullar sıcaklar nedeniyle kapatılırken Covid-19 aşısı yapılan klinikler, randevuları ertelemeye başladı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarihte ilk: Kanada 49,5 dereceyi gördü Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:52:44