Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de ilk korona virüsü vak'ası görüldü

Bakan Koca Sağlık bakanlığı tarihinde ilk kez gece yarısı açıklama yaparak Türkiye'de korona virüsüne yakalanan bir Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Koca açıklamasında şunu dedi:

- Dünyayla ilişkimizi tümden kesebilseydik şu anda karşınızda olmazdım. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı.



- Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu konulmuştur. Virüsü Avrupa temasıyla aldığı bilinmektedir. Hasta izole edilmiştir. Yakın çevresi ve ailesi gözetim altındadır.

- Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun görülmemiştir.

-Virüs bulaşmışsa bu sınırlıdır





İZİNLER İPTAL





Bu arada bakanlıktan yapılan açıklamada bakanlığa bağlı Hudut ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışan tüm personelin izinleri iptal edildi:







"COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim."

