Samanyolu Haber /Gündem / Tarım arazisinde oluşan 5 metre derinlikteki yarık tedirgin etti /24 Eylül 2019 21:34

Tarım arazisinde oluşan 5 metre derinlikteki yarık tedirgin etti

Dinar'da tarım arazisinde, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve yer yer 5 metre derinliğinde yarık oluşması üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Yarık, köylüleri tedirgin etti.

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Afyonkarahisar'a bağlı Dinar'da tarım arazisinde meydana gelen yarık vatandaşları tedirgin etti. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan yarığın yer yer 5 metre derinliği bulduğu belirtildi.

Doğanlı köyündeki tarlalarda derin yarıkların oluştuğunu gören köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

İnceleme yapan AFAD ekiplerinin yarıkla ilgili rapor hazırlayacağı öğrenilirken, arazideki deformasyonun yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olabileceği söylendi.

Dinar Kaymakamlığı da arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapacağını duyurdu. (sol.org.tr)
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