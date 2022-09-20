AKP'li Kirişci: Bu seçim çok önemli, öbür dünyada soracaklar

Bakan Kirişci, AKP Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Kirişci, AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana 20 yıl boyunca girdiği her sınavdan başarıyla çıktığını savundu.



Kirişci, 2023’te yapılacak seçimlerin, bugüne kadar yapılan seçimlerin hepsinden daha önemli olduğunu dile getirdi.



Kritik bir eşikten geçildiğini belirten Kirişci, şöyle devam etti:



"Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar... Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir ama biz bunlardan arınıp kendimiz için değil bütün mazlum milletler için, evet 'Tayyip Erdoğan’ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir' diyeceğiz. Bunun için de çok çalışacağız. Biz sizlerin hizmetkarıyız. Bu kritik eşiği de Allah’ın izniyle aşacağız. Yani o masanın altı, üstü, etrafı falan bunların hiçbirinin kıymetiharbiyesi yok. Bu millet, erdemiyle, irfanıyla, ferasetiyle ve basiretiyle Allah’ın izniyle gerekeni yapar ama biz bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir kez daha göstermek durumundayız."